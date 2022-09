Определены все 16 участников Евро-2023 U-21. Среди них и Украина

Определены все 16 участников молодежного Евро-2023 U-21.

Сборная Украины вышла в финальный раунд Евро, обыграв Словакию по сумме двух матчей (2:3 на выезде, 3:0 в Польше).

Также плей-офф квалификации успешно преодолели Чехия, Хорватия, Израиль (две последние – обыграв по пенальти Данию и Исландию соответственно).

Ранее в финальный раунд пробились победители групп: Норвегия, Германия, Испания, Португалия, Нидерланды, Италия, Англия, Франция, Бельгия, а также Швейцария (как лучшая вторая команда).

Финальная часть ЧЕ U-21 состоится в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года. Две страны-хозяйки получили право участия без отбора.

Квалификация Евро-2023 U-21

Плей-офф. Вторые матчи

Украина U-21 – Словакия U-21 – 3:0 (первый матч – 2:3)

Дания U21 – Хорватия U21 – 2:1 [пен – 4:5] (первый матч – 1:2)

Чехия U21 – Исландия U21 – 0:0 (первый матч – 2:1)

Израиль U21 – Ирландия U21 – 0:0 [пен – 3:1] (первый матч – 1:1)

Участники финального раунда

