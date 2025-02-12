Дарио СРНА: «Это мистика. Слава Богу, с Полесьем больше играть не будем»
У команды неудачная серия против Полесья
Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна удивлен тому, что команда четыре раза подряд проиграла «Полесью». Функционер рад, что матчей с житомирской командой в сезоне больше не будет.
«Я просто не ожидал, что мы четвертую игру подряд проиграем «Полесью», на последней минуте, даже гол не забьем. Это какая-то мистика, не наша команда, скажем так. Это уже не в первый раз, не во второй раз, не в третий раз, а это уже в четвертый раз».
«Это уже психологическая нагрузка, и слава Богу, что больше с «Полесьем» не играем в этом сезоне. Потому что у меня было психологическое давление очень большое, с учетом того, что мы – команда гораздо сильнее «Полесья», – сказал Срна.
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п.с. алень меньше бы барские миски лизал, больше бы сканвордики решал + церебровитал месяц пить. мозжечок явно барахлит - одно говорит, тут же сам опровергает. путается в показаниях чорт.