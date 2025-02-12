Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дарио СРНА: «Это мистика. Слава Богу, с Полесьем больше играть не будем»
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 12 февраля 2025, 16:35
2124
9

Дарио СРНА: «Это мистика. Слава Богу, с Полесьем больше играть не будем»

У команды неудачная серия против Полесья

12 февраля 2025, 16:29 | Обновлено 12 февраля 2025, 16:35
2124
9
Дарио СРНА: «Это мистика. Слава Богу, с Полесьем больше играть не будем»
ФК Шахтер

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна удивлен тому, что команда четыре раза подряд проиграла «Полесью». Функционер рад, что матчей с житомирской командой в сезоне больше не будет.

«Я просто не ожидал, что мы четвертую игру подряд проиграем «Полесью», на последней минуте, даже гол не забьем. Это какая-то мистика, не наша команда, скажем так. Это уже не в первый раз, не во второй раз, не в третий раз, а это уже в четвертый раз».

«Это уже психологическая нагрузка, и слава Богу, что больше с «Полесьем» не играем в этом сезоне. Потому что у меня было психологическое давление очень большое, с учетом того, что мы – команда гораздо сильнее «Полесья», – сказал Срна.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с защитником
Украинский спарринг в Турции. Полесье обыграло Карпаты
«У них разные характеры». Михавко сравнил Бущана и Нещерета
Шахтер Донецк Дарио Срна Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Футбол | 11 февраля 2025, 18:45 19
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»

Клуб анонсирует еще один переход

«Для него сезон – удачный». Итальянский журналист ответил критикам Довбика
Футбол | 12 февраля 2025, 15:42 0
«Для него сезон – удачный». Итальянский журналист ответил критикам Довбика
«Для него сезон – удачный». Итальянский журналист ответил критикам Довбика

Давид Фиданза все еще верит в Артема

Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Бокс | 12.02.2025, 08:30
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Бокс | 12.02.2025, 08:08
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Футбол | 12.02.2025, 10:22
Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
проиграли 4 игры из 4, но  мы команда намного сильнее оппонента...
ловите наркомана 
Ответить
+12
Показать Скрыть 2 ответа
olex.mykhailov
Набагато сильніша, але рахунок по зустрічам чогось 4-0)) Даша, ти щось плутаєш 
Ответить
+9
Fitness.sports
Александрия скоро... Не скучай Срна. Нервы подлечить надо.
Ответить
+7
Pavel_i_CO
Наркоша забув, що їм ще з Кривбасом та Олександрією грати, які опустять їх на заслужене четверте місце)
Ответить
+6
Серж
Это да. Полесье для Шлюхты прям гранд мирового футбола. 
Ответить
+2
Sergei2112
Сила команды определяется по игре и поконечному результату
В личных играх с Полесьем вы проиграли и не один раз,а четыре
С чего вы решили,что сильнее Полесья?
Я думаю что это высказывание представителя Шахтера не имеет никаких доказательств
Ответить
0
mastorent
судя по статистике, сильнее полесье)
п.с. алень меньше бы барские миски лизал, больше бы сканвордики решал + церебровитал месяц пить. мозжечок явно барахлит - одно говорит, тут же сам опровергает. путается в показаниях чорт.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
10.02.2025, 21:14 8
Футбол
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
11.02.2025, 00:02
Футбол
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
10.02.2025, 17:33
Бокс
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
10.02.2025, 19:05 20
Теннис
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем