Дарио СРНА: «Это мистика. Слава Богу, с Полесьем больше играть не будем»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна удивлен тому, что команда четыре раза подряд проиграла «Полесью». Функционер рад, что матчей с житомирской командой в сезоне больше не будет.

«Я просто не ожидал, что мы четвертую игру подряд проиграем «Полесью», на последней минуте, даже гол не забьем. Это какая-то мистика, не наша команда, скажем так. Это уже не в первый раз, не во второй раз, не в третий раз, а это уже в четвертый раз».

«Это уже психологическая нагрузка, и слава Богу, что больше с «Полесьем» не играем в этом сезоне. Потому что у меня было психологическое давление очень большое, с учетом того, что мы – команда гораздо сильнее «Полесья», – сказал Срна.