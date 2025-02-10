Унаи МЕЛЬГОСА: «Нам надо демонстрировать лучшую версию самих себя»

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2027 U-21, по результатам которого украинская команда попала в группу Н, где ее соперниками будут Хорватия, Венгрия, Турция и Литва.

– Унаи, прокомментируйте, пожалуйста, результаты жеребьевки. Вы довольны?

– Да, начнется новая квалификация, и это будет новая возможность увидеть наших молодых игроков, как они будут противостоять хорошим и сильным соперникам.

– По вашему мнению, то, что наша команда оказалась в группе из пяти, а не шести участников, плюс или минус?

– Мы проведем меньше матчей, чем в предыдущем отборочном цикле. Но они в любом случае будут очень важны для нас.

– Во время жеребьевки молодежная сборная Украины была сеяна из первой корзины как условный фаворит. Это придает имиджу, но и ответственности. Согласны?

– На нас всегда лежит большая ответственность, когда выступает сборная команда страны. Наша главная задача – продемонстрировать свою лучшую версию каждый игровой день, пока мы защищаем цвета национальной сборной.

– Если можно, охарактеризуйте каждого из наших будущих соперников.

– Сейчас я могу только поверхностно говорить о соперниках. Условно говоря, то, что все знают. Каждое поколение футболистов отличается от предыдущего. И каждая команда решает, каких игроков приобщать к матчам. Так что мы понаблюдаем. Но отмечу, что все соперники достойны внимания и уважения. Они все имеют потенциал. Поэтому, как я уже говорил, мы должны показывать свою лучшую версию, чтобы быть конкурентоспособными.

– На мартовском сборе молодежной команды в Турции вы будете привлекать исключительно игроков, которые поедут на Евро-2025, будете ли проверять футболистов уже с прицелом на отборную кампанию Евро-2027?

– Мы привлечем лучших футболистов всех возрастов и будем стараться дать возможность себя показать и тем игрокам, которых мы видим в перспективе.