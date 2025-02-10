Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Унаи МЕЛЬГОСА: «Нам надо демонстрировать лучшую версию самих себя»
Молодежные турниры
10 февраля 2025, 18:47 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:16
69
0

Унаи МЕЛЬГОСА: «Нам надо демонстрировать лучшую версию самих себя»

Главный тренер сборной Украины U-21 нацелен на результат

10 февраля 2025, 18:47 | Обновлено 10 февраля 2025, 19:16
69
0
Унаи МЕЛЬГОСА: «Нам надо демонстрировать лучшую версию самих себя»
УАФ. Унаи Мельгоса

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира Евро-2027 U-21, по результатам которого украинская команда попала в группу Н, где ее соперниками будут Хорватия, Венгрия, Турция и Литва.

– Унаи, прокомментируйте, пожалуйста, результаты жеребьевки. Вы довольны?

– Да, начнется новая квалификация, и это будет новая возможность увидеть наших молодых игроков, как они будут противостоять хорошим и сильным соперникам.

– По вашему мнению, то, что наша команда оказалась в группе из пяти, а не шести участников, плюс или минус?

– Мы проведем меньше матчей, чем в предыдущем отборочном цикле. Но они в любом случае будут очень важны для нас.

– Во время жеребьевки молодежная сборная Украины была сеяна из первой корзины как условный фаворит. Это придает имиджу, но и ответственности. Согласны?

– На нас всегда лежит большая ответственность, когда выступает сборная команда страны. Наша главная задача – продемонстрировать свою лучшую версию каждый игровой день, пока мы защищаем цвета национальной сборной.

– Если можно, охарактеризуйте каждого из наших будущих соперников.

– Сейчас я могу только поверхностно говорить о соперниках. Условно говоря, то, что все знают. Каждое поколение футболистов отличается от предыдущего. И каждая команда решает, каких игроков приобщать к матчам. Так что мы понаблюдаем. Но отмечу, что все соперники достойны внимания и уважения. Они все имеют потенциал. Поэтому, как я уже говорил, мы должны показывать свою лучшую версию, чтобы быть конкурентоспособными.

– На мартовском сборе молодежной команды в Турции вы будете привлекать исключительно игроков, которые поедут на Евро-2025, будете ли проверять футболистов уже с прицелом на отборную кампанию Евро-2027?

– Мы привлечем лучших футболистов всех возрастов и будем стараться дать возможность себя показать и тем игрокам, которых мы видим в перспективе.

По теме:
С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка супертурнира в Дохе
Ман Сити vs Челси. Итоги жеребьевки 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Жеребьевка 1/4 финала женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
жеребьевка сборная Украины по футболу U-21 Евро-2027 U-21 Унаи Мельгоса
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе
Теннис | 10 февраля 2025, 18:40 9
Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе
Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Дохе

Даяна в двух сетах проиграла Пейтон Стернс на старте тысячника в Катаре

ОФИЦИАЛЬНО. Нидерландский клуб уволил тренера перед матчем Лиги чемпионов
Футбол | 10 февраля 2025, 18:55 0
ОФИЦИАЛЬНО. Нидерландский клуб уволил тренера перед матчем Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Нидерландский клуб уволил тренера перед матчем Лиги чемпионов

Брайан Приске покинул «Фейеноорд» перед игрой с «Миланом»

Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Футбол | 10.02.2025, 08:17
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Бокс | 10.02.2025, 08:44
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Победа на последней секунде. Украина дожала Северную Македонию
Баскетбол | 09.02.2025, 21:58
Победа на последней секунде. Украина дожала Северную Македонию
Победа на последней секунде. Украина дожала Северную Македонию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Шейх анонсировал мегабой за титул абсолютного чемпиона мира
09.02.2025, 01:27 2
Бокс
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
Осталось три дня. Амбициозный клуб изо всех сил старается купить Шапаренко
08.02.2025, 18:58 24
Футбол
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
09.02.2025, 01:34 11
Бокс
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 16
Бокс
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
09.02.2025, 16:47 7
Футбол
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
Перед ним стена. Анчелотти принял важное решение по Лунину
08.02.2025, 22:27 12
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем