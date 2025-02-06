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Сборная УКРАИНЫ
06 февраля 2025, 10:40 | Обновлено 06 февраля 2025, 10:53
493
0

Сборная Украины U-21 узнала соперников в отборе Евро-2027

Команда сыграет против четырех соперников

06 февраля 2025, 10:40 | Обновлено 06 февраля 2025, 10:53
493
0
Сборная Украины U-21 узнала соперников в отборе Евро-2027
УАФ

Состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2027 U-21. Молодежная сборная Украины попала в группу H, которая состоит из пяти команд.

Команда Унаи Мельгосы сыграет в отборе против Венгрии, Хорватии, Турции и Литвы. Отметим, что Украина U-21, учитывая успехи в 2024 году, была в первой корзине и избежала топовых европейских соперников.

На Евро-2027 выйдут победители групп, лучшая среди вторых команд, а также четыре победителя плей-офф, в котором будут участвовать восемь вторых команд.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2027 (U-21)

Группа А: Испания, Румыния, Финляндия, Косово, Кипр, Сан-Марино.

Группа B: Португалия, Чехия, Болгария, Шотландия, Азербайджан, Гибралтар.

Группа C: Франция, Швейцария, Исландия, Фарерские острова, Люксембург, Эстония.

Группа D: Англия, Ирландия, Словакия, Молдова, Казахстан, Андорра.

Группа E: Италия, Польша, Швеция, Северная Македония, Черногория, Армения.

Группа F: Германия, Грузия, Греция, Северная Ирландия, Латвия, Мальта.

Группа G: Нидерланды, Норвегия, Словения, Израиль, Босния и Герцеговина.

Группа H: Украина, Хорватия, Венгрия, Турция, Литва.

Группа I: Дания, Бельгия, Австрия, Уэльс, беларусь.

Окна для матчей группового этапа квалификации:

2025 год:

17-25 марта;
2-10 июня;
1-9 сентября;
6-14 октября;
10-18 ноября.

2026 год:

23-31 марта;
21 сентября - 6 октября;
Плей-офф: 9-17 ноября 2026 года.

Евро-2027 (U-21) планируется провести на четырех стадионах Албании (Тирана, Шкодер, Эльбасан, Рогожина) и четырех — Сербии (Нови Сад, Лозница, Лесковац, Заечар). Матч-открытие пройдет в Сербии, финал – в Албании.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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