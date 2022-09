Де Дзерби, возглавив Брайтон, сразу заручился поддержкой Гвардиолы

Бывший наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби, возглавив английскую команду «Брайтон», первым делом заручился поддержкой Пепа Гвардиолы, коуча «Ман Сити».

На своей презентации в новой должности Де Дзерби рассказал:

«Я разговаривал с Хосепом Гвардиолой в воскресенье [19 сентября]. Он сказал, что очень счастлив, что я здесь. И сказал: если тебе что-то нужно, он рядом. Кроме моментов, когда мы будем играть друг против друга».

Интересно, что помощником Де Дзерби стал Андреа Мальдера, бывший ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины.

