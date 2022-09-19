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Аргентина
19 сентября 2022, 11:05 | Обновлено 19 сентября 2022, 11:54
579
1

Бывший ассистент Шевченко войдет в тренерский штаб Де Дзерби в Брайтоне

Андреа Мальдера будет помогать экс-тренеру «Шахтера»

19 сентября 2022, 11:05 | Обновлено 19 сентября 2022, 11:54
579
1
Бывший ассистент Шевченко войдет в тренерский штаб Де Дзерби в Брайтоне
Инстаграм Андреа Мальдеры

Бывший ассистент Андрея Шевченко Андреа Мальдера войдет в тренерский штаб Роберто Де Дзерби в «Брайтоне».

Итальянец в своем инстаграме опубликовал эмблему «Брайтона», обозначив английский клуб, хотя официально клуб еще не назвал помощников итальянца.

Отметим, что экс-наставник «Шахтера» заменил перешедшего в «Челси» Грема Поттера после увольнения Томаса Тухеля.

Мальдера был ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины с 2016 по 2021 год.

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назначение тренера Брайтон Роберто Де Дзерби Андреа Мальдера
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