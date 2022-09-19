Бывший ассистент Шевченко войдет в тренерский штаб Де Дзерби в Брайтоне

Бывший ассистент Андрея Шевченко Андреа Мальдера войдет в тренерский штаб Роберто Де Дзерби в «Брайтоне».

Итальянец в своем инстаграме опубликовал эмблему «Брайтона», обозначив английский клуб, хотя официально клуб еще не назвал помощников итальянца.

Отметим, что экс-наставник «Шахтера» заменил перешедшего в «Челси» Грема Поттера после увольнения Томаса Тухеля.

Мальдера был ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины с 2016 по 2021 год.