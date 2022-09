Эвертон – Вест Хэм. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 сентября в 14:00 в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Вест Хэм».

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле в основе команды хозяев поля.

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

Our team to face @WestHam 👇 pic.twitter.com/E2rWU6Pkk4

Here's how we're lining up today at Goodison Park! ⚒#EVEWHU pic.twitter.com/xPvOlEXQot