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Англия
18 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 18 сентября 2022, 16:15
231
0

Эвертон – Вест Хэм. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 сентября в 16:15 поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги

18 сентября 2022, 16:05 | Обновлено 18 сентября 2022, 16:15
231
0
Эвертон – Вест Хэм. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эвертон

18 сентября в 14:00 в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Вест Хэм».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле в основе команды хозяев поля.

Эвертон – Вест Хэм. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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