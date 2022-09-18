Эвертон – Вест Хэм. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 сентября в 16:15 поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги
18 сентября в 14:00 в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги играют «Эвертон» и «Вест Хэм».
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Украинский защитник Виталий Миколенко вышел на поле в основе команды хозяев поля.
Эвертон – Вест Хэм. Миколенко в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы команд
Our team to face @WestHam 👇 pic.twitter.com/E2rWU6Pkk4— Everton (@Everton) September 18, 2022
Here's how we're lining up today at Goodison Park! ⚒#EVEWHU pic.twitter.com/xPvOlEXQot— West Ham United (@WestHam) September 18, 2022
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