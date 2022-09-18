Эвертон одержал первую победу в чемпионате, Миколенко отыграл весь матч

Состоялась встреча восьмого тура АПЛ. «Эвертон» в домашних стенах минимально одолел «Вест Хэм».

Украинец Виталий Миколенко вышел с первых минут и провел на поле весь матч.

Отметим, что это была первая победа «ирисок» в текущем чемпионате. Ранее они сыграли четыре матча вничью и еще два – проиграли. «Вест Хэм» пока набрал всего 4 очка.

Чемпионат Англии. 8-й тур

«Эвертон» – «Вест Хэм» – 1:0

Гол: Мопе (53).

«Эвертон» – Бегович, Паттерсон, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе, Онана, Грэй (Дукуре, 81), Мопе (Рондон, 89), Ивоби, Гордон (Макнил, 75).

«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Зума, Керер, Крессуэлл (Эмерсон, 90), Соучек, Райс, Форнальс (Бенрахма, 62), Лукас Пакета (Корне, 62), Антонио (Скамакка, 70), Боуэн.

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