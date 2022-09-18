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Эвертон
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18 сентября 2022, 18:08 | Обновлено 18 сентября 2022, 18:44
1738
4

Эвертон одержал первую победу в чемпионате, Миколенко отыграл весь матч

Ливерпульцам удалось обыграть «Вест Хэм»

18 сентября 2022, 18:08 | Обновлено 18 сентября 2022, 18:44
1738
4
Эвертон одержал первую победу в чемпионате, Миколенко отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Состоялась встреча восьмого тура АПЛ. «Эвертон» в домашних стенах минимально одолел «Вест Хэм».

Украинец Виталий Миколенко вышел с первых минут и провел на поле весь матч.

Отметим, что это была первая победа «ирисок» в текущем чемпионате. Ранее они сыграли четыре матча вничью и еще два – проиграли. «Вест Хэм» пока набрал всего 4 очка.

Чемпионат Англии. 8-й тур

«Эвертон» – «Вест Хэм» – 1:0
Гол: Мопе (53).

«Эвертон» – Бегович, Паттерсон, Тарковски, Коуди, Миколенко, Гуйе, Онана, Грэй (Дукуре, 81), Мопе (Рондон, 89), Ивоби, Гордон (Макнил, 75).
«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Зума, Керер, Крессуэлл (Эмерсон, 90), Соучек, Райс, Форнальс (Бенрахма, 62), Лукас Пакета (Корне, 62), Антонио (Скамакка, 70), Боуэн.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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roman75zpr
Эвертон, кстати, в семи матчах пропустил лишь шесть мячей (как и МС), и в этом немалая заслуга и Виталика
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veter
Веталь среди лучших, потому что как сообщают, большинство атак шло по его флангу. Лучше только Бегович, которому реально 2 раза повезло. Особенно когда от штанги мяч вылетел в поле за его спиной.
А после игры Лэмпард и пару игроков ходили и приветствовали трибуны, как будто выиграли АПЛ. Но это же Англия, где для людей футбол не просто так. Народ не сильно расходился, слушали песенки, и даже тётечки за надцать лет пританцовывали. Праздник всей недели. Ведь завтра на работу...
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