В воскресенье, 18 сентября, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится матч восьмого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Эвертон» и «Вест Хэм». Стартовый свисток рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 16:15 по киевскому времени.

Эвертон



«Украинское дерби левого фланга» между «Эвертоном» и «Вест Хэмом» в рамках АПЛ просуществовало всего полгода, пока нападающий Андрей Ярмоленко выступал в составе «молотобойцев». К слову, именно коллектив Дэвида Мойеса и оставил за собой тот самый единственный матч, который команды успели провести за этот период. Уже во время летнего трансферного окна лидер атак сборной Украины покинул состав лондонского клуба, и в то же самое время «ириски» с Виталием Миколенко неудачно начали новый розыгрыш чемпионата, дважды проиграв на старте «Челси» (0:1) и бирмингемской «Астон Вилле» (1:2).

С тех пор прошло больше месяца, однако на данный момент сложно оценить качество динамики результатов, которые демонстрирует команда Франка Лампарда. За шесть сыгранных матчей «Эвертон» набрал четыре очка, что на целых четыре балла больше, чем у него было после стартовых двух недель, однако от противостояний против «Ноттингем Форрест», «Брентфорда» и «Лидса» (трижды по 1:1) болельщики хоть где-то ожидали увидеть четко положительный сигнал. Возможно, он был подан «ирисками» двумя неделями ранее, когда в последней на сегодняшней день своей игре они сумели сдержать «Ливерпуль» в дерби (0:0). Наверное, это и был тот самый максимум, на который сейчас способен «Эвертон».

Вест Хэм



Во время летнего трансферного окна главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес запросил у руководства клуба немного средств на усиление защитной линии и куда более внушительный финансовый ресурс для покупки нападающего итальянского «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. В итоге, «молотобойцы» проиграли два матча на старте «Манчестер Сити» (0:2) и «Ноттингем Форрест» (0:1), а их наставник был вынужден вновь обратиться за помощью богачей. Таким образом можно кратко изложить историю появления в его команде Тило Керера, Максвела Корне и Лукаса Пакеты, общая стоимость которых составила около 80 млн евро.

Нельзя сказать, что от этих приобретений «Вест Хэм» начал играть значительно лучше, так как два ключевых столичных дерби против «Тоттенхэма» (1:1) и «Челси» (1:2) завершились с неудовлетворительным результатом. Однако «молотобойцы» хотя бы делают уверенные шаги в Лиге конференций УЕФА в группе с «Андерлехтом», «Стяуа» (3:1) и «Силькеборгом» (3:2), благодаря которым имеют достаточно редкую для периода траура в связи со смертью Королевы Елизаветы II игровую практику. Во всяком случае, футбольное поле в официальных матчах, в отличие от «Эвертона», игроки Мойеса последние две недели видели не только по телевизору.

Ориентировочные составы



«Эвертон»: Пикфорд – Миколенко, Тарковски, Коуди, Паттерсон – Ивоби, Онана, Дэвис – Гордон, Мопе, Грей.

«Вест Хэм»: Фабиански – Крессвелл, Зума, Доусон, Цоуфал – Соучек, Райс – Форнальс, Пакета, Боуэн – Антонио.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке результативного футбола не будет, но гости все равно окажутся сильнее. Нашей ставкой будет позиция –«Вест Хэм» не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 1.91 по линии Parimatch.

18 сентября, воскресенье