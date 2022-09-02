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Испания
02 сентября 2022, 05:40 | Обновлено 02 сентября 2022, 05:52
857
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона усилилась правым защитником из Арсенала

Испанец Эктор Бельерин перед переходом расторг контракт с канонирами

02 сентября 2022, 05:40 | Обновлено 02 сентября 2022, 05:52
857
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона усилилась правым защитником из Арсенала
Twitter. Эктор Бельерин

Испанский защитник Эктор Бельерин перешел из лондонского «Арсенала» в каталонскую «Барселону» в статусе свободного агента.

Футболист перед этим расторг контракт с канонирами. Его контракт с «Барсой» будет действовать один сезон, до 30 июня 2023 года.

Интересно, что 27-летний футболист является воспитанником «Барселоны», которую покинул в 16 лет. В прошлом сезоне выступал за испанский «Бетис» на правах аренды (32 матча во всех турнирах, без забитых голов). За сборную Испании провел 4 матча.

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Источник ФК Барселона
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