ОФИЦИАЛЬНО. Барселона усилилась правым защитником из Арсенала
Испанец Эктор Бельерин перед переходом расторг контракт с канонирами
Испанский защитник Эктор Бельерин перешел из лондонского «Арсенала» в каталонскую «Барселону» в статусе свободного агента.
Футболист перед этим расторг контракт с канонирами. Его контракт с «Барсой» будет действовать один сезон, до 30 июня 2023 года.
Интересно, что 27-летний футболист является воспитанником «Барселоны», которую покинул в 16 лет. В прошлом сезоне выступал за испанский «Бетис» на правах аренды (32 матча во всех турнирах, без забитых голов). За сборную Испании провел 4 матча.
Bellerín returns home and signs until 30 June 2023#MadeInLaMasia 💙❤️— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2022
💭 The young boy who dreamed of playing with the first team...— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2022
Look where you are now 😍#MadeInLaMasia pic.twitter.com/Fk5wVfDJsv
👶 A young @HectorBellerin at @FCBmasia— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2022
😍 #MadeInLaMasia pic.twitter.com/08YHnffrTt
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