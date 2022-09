ОФИЦИАЛЬНО. Барселона усилилась правым защитником из Арсенала

Испанский защитник Эктор Бельерин перешел из лондонского «Арсенала» в каталонскую «Барселону» в статусе свободного агента.

Футболист перед этим расторг контракт с канонирами. Его контракт с «Барсой» будет действовать один сезон, до 30 июня 2023 года.

Интересно, что 27-летний футболист является воспитанником «Барселоны», которую покинул в 16 лет. В прошлом сезоне выступал за испанский «Бетис» на правах аренды (32 матча во всех турнирах, без забитых голов). За сборную Испании провел 4 матча.

💭 The young boy who dreamed of playing with the first team...



Look where you are now 😍#MadeInLaMasia pic.twitter.com/Fk5wVfDJsv