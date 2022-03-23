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БЕЛЬЕРИН: Несправедливо, что война в Украине интересует больше, чем другие

Иногда лучше молчать…

  • 23.03.2022 16:45
  • 1557 просмотров
  • 6 комментариев
БЕЛЬЕРИН: Несправедливо, что война в Украине интересует больше, чем другие
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эктор Бельерин

Защитник «Бетиса» и сборной Испании Эктор Бельерин считает несправедливым отстранение сборной россии от матчей отбора на чемпионат мира-2022:

«Тот факт, что россию не допустили к чемпионату мира – это годами происходит в других частях света. Эта война интересует нас больше других, и я не думаю, что это справедливо.

Возможно, это потому, что эти люди больше похожи на нас, более близки нам и этот конфликт может повлиять на нас в экономическом плане и в дискурсе беженцев. Но, например, мы больше не говорим о войне в Палестине, о ситуации в Йемене, Ираке».

Источник — Tuttomercatoweb

(18 голосов)

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Комментарии
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    online
    LordByron, 23.03.2022 17:00
    +2
    Шмат лайна.Він небачив розбомблених будинків і вбитих дітей.То можливо його думка тоді змінилися б.
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    online
    Mac_Gyver, 23.03.2022 16:58
    +2
    Разница в том, что ни Пакистан, ни Ирак, ни Йемен не пыталось захватить и инкорпорировать какое-либо чужое государство. Там не происходила перекройка границ. Впрочем, от этого лоботряса многого ожидать не стоит. На примере Зозули Испания уже показала своё стинное красно- коричневое лицо.
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    Michael Savchyn, 23.03.2022 17:22
    0
    От інфузорія туфелька
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    online
    Yanker8888888888, 23.03.2022 17:14
    0
    Недо футболист,на таких мудаков не стоит обращать внимание.
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    online
    Archie FireLion, 23.03.2022 17:10
    0
    Свозить этого дегенерата в Мариуполь
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    Stelios Komnin, 23.03.2022 17:15
    -1
    Просто не понимает, что эта война может докатиться до Испании. Да и здесь война блоков уже. А Россию убрали по футболу, там им же лучше - не придется выдумывать причины, почему проиграли бы. Польша была б крайне мотивирована: и за Украину, и за историю (передел Речи Посполитой Екатериной, сражения под предводительством Юзефа Пилсудского с Буденным...).
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