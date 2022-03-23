БЕЛЬЕРИН: Несправедливо, что война в Украине интересует больше, чем другие

Защитник «Бетиса» и сборной Испании Эктор Бельерин считает несправедливым отстранение сборной россии от матчей отбора на чемпионат мира-2022:

«Тот факт, что россию не допустили к чемпионату мира – это годами происходит в других частях света. Эта война интересует нас больше других, и я не думаю, что это справедливо.

Возможно, это потому, что эти люди больше похожи на нас, более близки нам и этот конфликт может повлиять на нас в экономическом плане и в дискурсе беженцев. Но, например, мы больше не говорим о войне в Палестине, о ситуации в Йемене, Ираке».