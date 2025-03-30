Есть ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Барселона – Жирона

В воскресенье, 30 марта, состоится матч 29-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Жироной».

Встречу примет Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами на матч. Украинский голкипер «Жироны» Виктор Цыганков начнет матч в стартовом составе, а вот украинский кипер все той же «Жироны» Владислав Крапивцов начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Барселона» – «Жирона»: