Есть ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Барселона – Жирона
Матч 29-го тура Ла Лиги начнется в 17:15 по Киеву
В воскресенье, 30 марта, состоится матч 29-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Жироной».
Встречу примет Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.
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Главные тренеры определились со стартовыми составами на матч. Украинский голкипер «Жироны» Виктор Цыганков начнет матч в стартовом составе, а вот украинский кипер все той же «Жироны» Владислав Крапивцов начнет матч со скамьи запасных.
Стартовые составы на матч «Барселона» – «Жирона»:
🚨 BARÇA XI 🚨#BarçaGirona pic.twitter.com/ECYjBNd4KM— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 30, 2025
🚨 BARÇA XI 🚨#BarçaGirona pic.twitter.com/ECYjBNd4KM— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 30, 2025
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#BarçaGirona pic.twitter.com/JYWki830RD— Girona FC (@GironaFC) March 30, 2025
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