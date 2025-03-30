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Испания
30 марта 2025, 16:10 | Обновлено 30 марта 2025, 16:28
560
1

Есть ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Барселона – Жирона

Матч 29-го тура Ла Лиги начнется в 17:15 по Киеву

30 марта 2025, 16:10 | Обновлено 30 марта 2025, 16:28
560
1
Есть ли Цыганков? Известны стартовые составы на матч Барселона – Жирона
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 30 марта, состоится матч 29-го тура Ла Лиги между каталонской «Барселоной» и «Жироной».

Встречу примет Монтжуик в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами на матч. Украинский голкипер «Жироны» Виктор Цыганков начнет матч в стартовом составе, а вот украинский кипер все той же «Жироны» Владислав Крапивцов начнет матч со скамьи запасных.

Стартовые составы на матч «Барселона» – «Жирона»:

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Барселона - Жирона Жирона Барселона стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Черняк Роман
"Український голкіпер «Жирони» Віктор Циганков почне матч у стартовому складі."
З яких пір Віктор Циганков став голкіпер? 😂
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