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30 марта 2025, 14:11 |
1106
0

ФОТО. Лунин порадовал жену роскошным презентом. Что подарил?

Андрей Лунин задаривает свою жену Анастасию

30 марта 2025, 14:11 |
1106
0
ФОТО. Лунин порадовал жену роскошным презентом. Что подарил?
Instagram. Анастасия Лунина

Анастасия Лунина порадовала подписчиков новыми фото, показав роскошный букет от мужа.

Жена вратаря «Реала» Андрея Лунина предстала в изысканном голубом костюме с бусинами и пушистыми перьями.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Образ дополнил элегантный букет белых роз, которые подарил ей возлюбленный.

Андрей и Анастасия Лунины - пример образцовой украинской пары, где любовь и поддержка – на первом месте.

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фото Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид сборная Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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