Другие новости30 марта 2025, 14:11 |
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ФОТО. Лунин порадовал жену роскошным презентом. Что подарил?
Андрей Лунин задаривает свою жену Анастасию
30 марта 2025, 14:11 |
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Анастасия Лунина порадовала подписчиков новыми фото, показав роскошный букет от мужа.
Жена вратаря «Реала» Андрея Лунина предстала в изысканном голубом костюме с бусинами и пушистыми перьями.
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Образ дополнил элегантный букет белых роз, которые подарил ей возлюбленный.
Андрей и Анастасия Лунины - пример образцовой украинской пары, где любовь и поддержка – на первом месте.
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