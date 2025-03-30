ФОТО. Лунин порадовал жену роскошным презентом. Что подарил?

Анастасия Лунина порадовала подписчиков новыми фото, показав роскошный букет от мужа.

Жена вратаря «Реала» Андрея Лунина предстала в изысканном голубом костюме с бусинами и пушистыми перьями.

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Образ дополнил элегантный букет белых роз, которые подарил ей возлюбленный.

Андрей и Анастасия Лунины - пример образцовой украинской пары, где любовь и поддержка – на первом месте.