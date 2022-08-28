Можно и в 34 года брать турниры. 65-я ракетка мира выиграл трофей в США
Адриан Маннарино выиграл 2-й трофей в карьере
Сегодня ночью, 28 августа, завершился турнир серии АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США). В финале сыграли Адриан Маннарино (Франция, ATP 65) и Ласло Дьере (Сербия, ATP 89). Триумфатором турнира стал француз, который обыграл своего оппонента в двух сетах за 1 час и 46 минут.
АТР Уинстон-Сейлем (США). Хард. Финал
Адриан Маннарино (Франция) – Ласло Дьере (Сербия) – 7:6 (7:1), 6:4
Отметим, что для 34-летнего француза этот трофей стал вторым в карьере. Впервые он взял турнир в 2019 на траве в Хертогенбосе (Нидерланды). Далее Адриан заявлен на US Open, где в первом круге турнира сыграет с Гийсом Брувером (Нидерланды, ATP 184).
🙌 Allez Adrian 🙌@AdrianMannarino caps off a marvelous week in the southern heat to win his 2nd career title, defeating Djere 7-6 6-4!@WSOpen pic.twitter.com/ZqdD43MgLF— Tennis TV (@TennisTV) August 27, 2022
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