Можно и в 34 года брать турниры. 65-я ракетка мира выиграл трофей в США

Сегодня ночью, 28 августа, завершился турнир серии АТР 250 в Уинстон-Сейлеме (США). В финале сыграли Адриан Маннарино (Франция, ATP 65) и Ласло Дьере (Сербия, ATP 89). Триумфатором турнира стал француз, который обыграл своего оппонента в двух сетах за 1 час и 46 минут.

АТР Уинстон-Сейлем (США). Хард. Финал

Адриан Маннарино (Франция) – Ласло Дьере (Сербия) – 7:6 (7:1), 6:4

Отметим, что для 34-летнего француза этот трофей стал вторым в карьере. Впервые он взял турнир в 2019 на траве в Хертогенбосе (Нидерланды). Далее Адриан заявлен на US Open, где в первом круге турнира сыграет с Гийсом Брувером (Нидерланды, ATP 184).

