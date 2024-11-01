Алькарас вылетел. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Париже

31 октября состоялись матчи 1/8 финала на турнире АТР 1000 в Париже, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Второй сеяный Карлос Алькарас неожиданно проиграл Уго Умберу. Француз в четвертьфинале сыграет против австралийца Джордона Томпсона.

Лаки-лузер Артур Казо, который заменил в основной сетке Янника Синнера и успел выбить Бена Шелтона, в 3-м раунде уступил Хольгеру Руне. Датчанин далее встретится с Алексом де Минауром.

Путевку в 1/2 финала между собой разыграют Александр Зверев и Стефанос Циципас. Представитель Германии прошел Артура Фиса, а грек выиграл у Франсиско Черундоло.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Григор Димитров и Карен Хачанов.

АТР 1000 Париж. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Артур Казо [LL] – Хольгер Руне [13] – 6:3, 3:6, 4:6

Алекс де Минаур [9] – Джек Дрейпер – 5:7, 6:2, 6:3

Александр Зверев [3] – Артур Фис – 6:4, 3:6, 6:3

Стефанос Циципас [10] – Франсиско Черундоло – 6:7 (1:7), 6:4, 6:2

Нижняя часть сетки

Григор Димитров [8] – Артур Риндеркнех – 6:2, 4:6, 7:6 (7:5)

Карен Хачанов – Алексей Попырин – 7:6 (7:5), 6:4

Джордан Томпсон – Адриан Маннарино – 7:5, 7:6 (7:5)

Уго Умбер [15] – Карлос Алькарас [2] – 6:1, 3:6, 7:5

АТР 1000 Париж. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Хольгер Руне [13] – Алекс де Минаур [9]

Александр Зверев [3] – Стефанос Циципас [10]

Нижняя часть сетки

Григор Димитров [8] – Карен Хачанов

Джордан Томпсон – Уго Умбер [15]