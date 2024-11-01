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ATP
01 ноября 2024, 12:25 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:10
585
0

Алькарас вылетел. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Париже

Карлос неожиданно проиграл Уго Умберу в 1/8 финала турнира АТР 1000 во Франции

01 ноября 2024, 12:25 | Обновлено 01 ноября 2024, 13:10
585
0
Алькарас вылетел. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Умбер и Карлос Алькарас

31 октября состоялись матчи 1/8 финала на турнире АТР 1000 в Париже, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Второй сеяный Карлос Алькарас неожиданно проиграл Уго Умберу. Француз в четвертьфинале сыграет против австралийца Джордона Томпсона.

Лаки-лузер Артур Казо, который заменил в основной сетке Янника Синнера и успел выбить Бена Шелтона, в 3-м раунде уступил Хольгеру Руне. Датчанин далее встретится с Алексом де Минауром.

Путевку в 1/2 финала между собой разыграют Александр Зверев и Стефанос Циципас. Представитель Германии прошел Артура Фиса, а грек выиграл у Франсиско Черундоло.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Григор Димитров и Карен Хачанов.

АТР 1000 Париж. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Артур Казо [LL] – Хольгер Руне [13] – 6:3, 3:6, 4:6
Алекс де Минаур [9] – Джек Дрейпер – 5:7, 6:2, 6:3

Александр Зверев [3] – Артур Фис – 6:4, 3:6, 6:3
Стефанос Циципас [10] – Франсиско Черундоло – 6:7 (1:7), 6:4, 6:2

Нижняя часть сетки

Григор Димитров [8] – Артур Риндеркнех – 6:2, 4:6, 7:6 (7:5)
Карен Хачанов – Алексей Попырин – 7:6 (7:5), 6:4

Джордан Томпсон – Адриан Маннарино – 7:5, 7:6 (7:5)
Уго Умбер [15] – Карлос Алькарас [2] – 6:1, 3:6, 7:5

АТР 1000 Париж. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Хольгер Руне [13] – Алекс де Минаур [9]
Александр Зверев [3] – Стефанос Циципас [10]

Нижняя часть сетки

Григор Димитров [8] – Карен Хачанов
Джордан Томпсон – Уго Умбер [15]

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Григор Димитров ATP Париж Адриан Маннарино Карен Хачанов Александр Зверев Джордан Томпсон (теннисист) Стефанос Циципас Алекс де Минаур Уго Умбер Артур Казо Франсиско Черундоло Алексей Попырин Джек Дрейпер Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист) Артур Риндеркнех Артур Фис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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