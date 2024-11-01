Алькарас вылетел. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Париже
Карлос неожиданно проиграл Уго Умберу в 1/8 финала турнира АТР 1000 во Франции
31 октября состоялись матчи 1/8 финала на турнире АТР 1000 в Париже, который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
Второй сеяный Карлос Алькарас неожиданно проиграл Уго Умберу. Француз в четвертьфинале сыграет против австралийца Джордона Томпсона.
Лаки-лузер Артур Казо, который заменил в основной сетке Янника Синнера и успел выбить Бена Шелтона, в 3-м раунде уступил Хольгеру Руне. Датчанин далее встретится с Алексом де Минауром.
Путевку в 1/2 финала между собой разыграют Александр Зверев и Стефанос Циципас. Представитель Германии прошел Артура Фиса, а грек выиграл у Франсиско Черундоло.
В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Григор Димитров и Карен Хачанов.
АТР 1000 Париж. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Артур Казо [LL] – Хольгер Руне [13] – 6:3, 3:6, 4:6
Алекс де Минаур [9] – Джек Дрейпер – 5:7, 6:2, 6:3
Александр Зверев [3] – Артур Фис – 6:4, 3:6, 6:3
Стефанос Циципас [10] – Франсиско Черундоло – 6:7 (1:7), 6:4, 6:2
Нижняя часть сетки
Григор Димитров [8] – Артур Риндеркнех – 6:2, 4:6, 7:6 (7:5)
Карен Хачанов – Алексей Попырин – 7:6 (7:5), 6:4
Джордан Томпсон – Адриан Маннарино – 7:5, 7:6 (7:5)
Уго Умбер [15] – Карлос Алькарас [2] – 6:1, 3:6, 7:5
АТР 1000 Париж. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Хольгер Руне [13] – Алекс де Минаур [9]
Александр Зверев [3] – Стефанос Циципас [10]
Нижняя часть сетки
Григор Димитров [8] – Карен Хачанов
Джордан Томпсон – Уго Умбер [15]
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