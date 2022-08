ВИДЕО. Тренер СПАЛа не пожал руку Индзаги после матча

Вчера «Реджина» Филиппо Индзаги в первом туре Серии В на выезде обыграла СПАЛ со счетом 3:1. После матча тренер хозяев Роберто Вентурато отказался пожать руку Индзаги-старшему:

The exchange caught on camera between Inzaghi and Venturato 😂 pic.twitter.com/fFgkglgvZH