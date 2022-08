Пеп ГВАРДИОЛА: «Я хочу видеть Бернарду в Манчестер Сити, это 100%»

По информации Фабрицио Романо, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассчитывает на Бернарду Силву в следующем сезоне:

«Я хочу видеть Бернарду в Манчестер Сити, это 100%. Он особенный. Я не знаю, что произойдет дальше, но он знает, как сильно он нам нравится и как мы хотим его, как сильно мы его любим. Но я без понятия, что будет дальше»

Отметим, что ранее сообщалось о интересе «Барселоны» и «ПСЖ» к игроку. Также была информация, что «сине-гранатовые» согласовали личный контракт с португальцем.

В прошлом сезоне Бернарду провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отдал 4 голевые передачи и забил 11 голов.

Pep Guardiola on Bernardo Silva: "I want Bernardo at Man City, 100%. He's special. I don’t know what will happen, but he knows how much we like him and want him, how much we love him". 🔵⭐️ #MCFC



"But I don’t know what is going to happen...", Pep added. pic.twitter.com/MhjOQcnp5i