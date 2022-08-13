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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Я хочу видеть Бернарду в Манчестер Сити, это 100%»
Англия
13 августа 2022, 13:46 |
139
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Я хочу видеть Бернарду в Манчестер Сити, это 100%»

Главный тренер «горожан» прокомментировал слухи о переходе португальца

13 августа 2022, 13:46 |
139
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Я хочу видеть Бернарду в Манчестер Сити, это 100%»
Instagram. Бернарду Силва

По информации Фабрицио Романо, главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассчитывает на Бернарду Силву в следующем сезоне:

«Я хочу видеть Бернарду в Манчестер Сити, это 100%. Он особенный. Я не знаю, что произойдет дальше, но он знает, как сильно он нам нравится и как мы хотим его, как сильно мы его любим. Но я без понятия, что будет дальше»

Отметим, что ранее сообщалось о интересе «Барселоны» и «ПСЖ» к игроку. Также была информация, что «сине-гранатовые» согласовали личный контракт с португальцем.

В прошлом сезоне Бернарду провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, отдал 4 голевые передачи и забил 11 голов.

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