Барселона договорилась с Ман Сити по трансферу Бернарду Силвы

«Барселона» согласовала с «Манчестер Сити» условия трансфера Бернарду Силвы. Каталонцы заплатят за игрока 50-55 миллионов евро.

Самому португальскому хавбеку предложен 4-летний контракт. Он уже запланировал поездку в Каталонию для поиска жилья.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на счету 27-летнего португальца 13 голов и 7 ассистов в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.