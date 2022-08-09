Испания09 августа 2022, 19:30 |
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Барселона договорилась с Ман Сити по трансферу Бернарду Силвы
Португальский хавбек продолжит карьеру в Испании
09 августа 2022, 19:30 |
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«Барселона» согласовала с «Манчестер Сити» условия трансфера Бернарду Силвы. Каталонцы заплатят за игрока 50-55 миллионов евро.
Самому португальскому хавбеку предложен 4-летний контракт. Он уже запланировал поездку в Каталонию для поиска жилья.
Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на счету 27-летнего португальца 13 голов и 7 ассистов в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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