Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона договорилась с Ман Сити по трансферу Бернарду Силвы
Испания
09 августа 2022, 19:30 |
1130
0

Барселона договорилась с Ман Сити по трансферу Бернарду Силвы

Португальский хавбек продолжит карьеру в Испании

09 августа 2022, 19:30 |
1130
0
Барселона договорилась с Ман Сити по трансферу Бернарду Силвы
ФК Манчестер Сити. Бернарду Силва

«Барселона» согласовала с «Манчестер Сити» условия трансфера Бернарду Силвы. Каталонцы заплатят за игрока 50-55 миллионов евро.

Самому португальскому хавбеку предложен 4-летний контракт. Он уже запланировал поездку в Каталонию для поиска жилья.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на счету 27-летнего португальца 13 голов и 7 ассистов в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал албанского легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Тимо Вернер вернулся в РБ Лейпциг
Шаблий открестился от воспитанника Динамо, который перешел в Уфу
Бернарду Силва Манчестер Сити Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Forbes
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Бокс | 09 августа 2022, 14:20 3
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа

И впервые в новой весовой категории

Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ
Футбол | 09 августа 2022, 05:32 0
Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ
Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ

«Шахтер» сразится против «Металлиста 1925»

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 09.08.2022, 12:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Ультрас Ворсклы – экс-игроку Торпедо: «Убирайся прочь, тебе здесь не рады!»
Футбол | 09.08.2022, 18:23
Ультрас Ворсклы – экс-игроку Торпедо: «Убирайся прочь, тебе здесь не рады!»
Ультрас Ворсклы – экс-игроку Торпедо: «Убирайся прочь, тебе здесь не рады!»
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 09.08.2022, 10:40
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
08.08.2022, 12:59 24
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «У меня нет ничего кроме уважения к Ломе и его стране»
Девин ХЕЙНИ: «У меня нет ничего кроме уважения к Ломе и его стране»
07.08.2022, 16:19 3
Бокс
Бывший спарринг-партнер Джошуа: «Усик – потрясающий, но он просто человек»
Бывший спарринг-партнер Джошуа: «Усик – потрясающий, но он просто человек»
08.08.2022, 13:40 1
Бокс
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
09.08.2022, 02:59 22
Футбол
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
08.08.2022, 09:06 13
Футбол
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
09.08.2022, 12:35 18
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
08.08.2022, 21:58 2
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
07.08.2022, 19:01
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности