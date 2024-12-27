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Англия
27 декабря 2024, 16:10 | Обновлено 27 декабря 2024, 16:11
424
1

Снова без усиления. Арсенал рискует остаться без нового форварда в январе

Артета ждет нападающего

27 декабря 2024, 16:10 | Обновлено 27 декабря 2024, 16:11
424
1
Снова без усиления. Арсенал рискует остаться без нового форварда в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

Главной трансферной задачей Арсенала является усиление линии атаки, однако в клубе сомневаются, что зимой удастся подписать хотя бы одного из желанных игроков.

На позиции центрфорварда лондонцы хотят видеть Виктора Дьекереша из Спортинга, но в январе за такой переход придется существенно переплатить. Как и за Александера Исака из Ньюкасла или Беньямиина Шешко из Лейпцига.

Не исключено, что тренер Микель Артета, как и год назад, останется без усиления на позицию форварда на вторую часть сезона.

Кроме того, Арсенал хочет подписать вингера для конкуренции Габриэлю Мартинелли, а главным кандидатом называют лидера Вулверэмптона Матеуса Кунью, однако Волки, которые ведут борьбу за выживание, не готовы отдавать одного из лучших футболистов.

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Арсенал Лондон трансферы АПЛ трансферы Виктор Дьекереш Александер Исак Беньямин Шешко Матеус Кунья
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Gargantua81
Исак сейчас феерит. для высоких задач я бы его попробовал подписать.
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