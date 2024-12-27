Снова без усиления. Арсенал рискует остаться без нового форварда в январе

Главной трансферной задачей Арсенала является усиление линии атаки, однако в клубе сомневаются, что зимой удастся подписать хотя бы одного из желанных игроков.

На позиции центрфорварда лондонцы хотят видеть Виктора Дьекереша из Спортинга, но в январе за такой переход придется существенно переплатить. Как и за Александера Исака из Ньюкасла или Беньямиина Шешко из Лейпцига.

Не исключено, что тренер Микель Артета, как и год назад, останется без усиления на позицию форварда на вторую часть сезона.

Кроме того, Арсенал хочет подписать вингера для конкуренции Габриэлю Мартинелли, а главным кандидатом называют лидера Вулверэмптона Матеуса Кунью, однако Волки, которые ведут борьбу за выживание, не готовы отдавать одного из лучших футболистов.