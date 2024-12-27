Снова без усиления. Арсенал рискует остаться без нового форварда в январе
Артета ждет нападающего
Главной трансферной задачей Арсенала является усиление линии атаки, однако в клубе сомневаются, что зимой удастся подписать хотя бы одного из желанных игроков.
На позиции центрфорварда лондонцы хотят видеть Виктора Дьекереша из Спортинга, но в январе за такой переход придется существенно переплатить. Как и за Александера Исака из Ньюкасла или Беньямиина Шешко из Лейпцига.
Не исключено, что тренер Микель Артета, как и год назад, останется без усиления на позицию форварда на вторую часть сезона.
Кроме того, Арсенал хочет подписать вингера для конкуренции Габриэлю Мартинелли, а главным кандидатом называют лидера Вулверэмптона Матеуса Кунью, однако Волки, которые ведут борьбу за выживание, не готовы отдавать одного из лучших футболистов.
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