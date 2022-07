ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд подписал защитника на правах свободного агента

Английский защитник Бен Ми подписал контракт с клубом АПЛ «Брентфорд» на правах свободного агента.

32-летний центрбек подписал с «пчелами» двухлетний контракт, до лета 2024 года.

До этого Бен Ми 11 лет выступал за «Бернли», который в сезоне 2021/22 вылетел из АПЛ. За это время он провел 376 матчей и забил 12 голов.

New man x new kit 💙🐝 Can't wait to see both in the @premierleague #MeeTheBee #BrentfordFC pic.twitter.com/IlPKEn9QIw

In an industry that involves a lot of travel I know transfers add to a big carbon footprint so I’m going to offset all the emissions from around my transfer by supporting Carbon Neutral Britain. pic.twitter.com/OUTUyyIDPc