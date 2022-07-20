ОФИЦИАЛЬНО. Барселона представила Левандовски. Контракт подписан на 4 года
Польский форвард совершил трансфер из мюнхенской «Баварии»
Испанская «Барселона» официально представила Роберта Левандовски как форварда своей команды.
33-летний польский нападающий совершил трансфер из немецкой «Баварии» в испанскую «Барселону».
Контракт форварда будет действовать 4 сезона, до лета 2026 года. Сумма трансфера официально составила 45 млн евро + 5 млн евро бонусами. Клаусула (сумма выкупа) в контракте прописана в размере 500 млн евро.
В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 матчей и забил 50 голов, если учитывать все турниры. Во второй раз он выиграл Золотую бутсу, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов за сезон.
Welcome to the Club! 💙❤️ pic.twitter.com/ZPSs1BHzkB— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022
LewanGOLDski pic.twitter.com/wGccxF3Jzd— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022
LATEST NEWS | Agreement with Bayern Munich for the transfer of Robert Lewandowski— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022
Oh, Robert … we’re excited, too 😉 pic.twitter.com/74HYaSOQ5d— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 19, 2022
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