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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона представила Левандовски. Контракт подписан на 4 года
Германия
20 июля 2022, 00:40 | Обновлено 20 июля 2022, 00:54
32
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона представила Левандовски. Контракт подписан на 4 года

Польский форвард совершил трансфер из мюнхенской «Баварии»

20 июля 2022, 00:40 | Обновлено 20 июля 2022, 00:54
32
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона представила Левандовски. Контракт подписан на 4 года
ФК Бавария. Роберт Левандовски

Испанская «Барселона» официально представила Роберта Левандовски как форварда своей команды.

33-летний польский нападающий совершил трансфер из немецкой «Баварии» в испанскую «Барселону».

Контракт форварда будет действовать 4 сезона, до лета 2026 года. Сумма трансфера официально составила 45 млн евро + 5 млн евро бонусами. Клаусула (сумма выкупа) в контракте прописана в размере 500 млн евро.

В минувшем сезоне Роберт за «Баварию» провел 46 матчей и забил 50 голов, если учитывать все турниры. Во второй раз он выиграл Золотую бутсу, которая вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов за сезон.

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Роберт Левандовски Бавария трансферы Барселона трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
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Источник ФК Барселона
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