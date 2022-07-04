Челси близок согласованию трансфера Стерлинга

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в скором времени может стать игроком «Челси». Клубы близки к соглашению по трансферу форварда сборной Англии.

Однако «Челси» еще предстоит согласовать условия личного контракта с футболистом. Сам Стерлинг желает сменить команду, чтобы получать более регулярную игровую практику.

Ориентировочная сумма трансфера составит 50 млн фунтов. В прошлом сезоне Рахим Стерлинг провел в английском чемпионате в составе «Сити» 30 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью ассистами.