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  4. Челси близок согласованию трансфера Стерлинга
Англия
04 июля 2022, 15:22 | Обновлено 04 июля 2022, 15:27
486
0

Челси близок согласованию трансфера Стерлинга

Нападающий «Манчестер Сити» сменит клубную прописку

04 июля 2022, 15:22 | Обновлено 04 июля 2022, 15:27
486
0
Челси близок согласованию трансфера Стерлинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в скором времени может стать игроком «Челси». Клубы близки к соглашению по трансферу форварда сборной Англии.

Однако «Челси» еще предстоит согласовать условия личного контракта с футболистом. Сам Стерлинг желает сменить команду, чтобы получать более регулярную игровую практику.

Ориентировочная сумма трансфера составит 50 млн фунтов. В прошлом сезоне Рахим Стерлинг провел в английском чемпионате в составе «Сити» 30 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью ассистами.

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Источник Sky Sports
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