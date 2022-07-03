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  4. ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, что смогу еще раз сыграть на Центральном корте»
Уимблдон
03 июля 2022, 18:10 |
316
0

ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, что смогу еще раз сыграть на Центральном корте»

Роджер планирует скоро вернуться

03 июля 2022, 18:10 |
316
0
ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, что смогу еще раз сыграть на Центральном корте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер во время церемонии, посвященной 100-летию Центрального корта Уимблдона признался, что хотел бы сыграть на этой арене еще хотя бы раз.

«Я провел очень много матчей на этой площадке, и сейчас странно находиться на ней в другой роли. Здесь я пережил свои самые большие победы и самые болезненные поражения.

Надеюсь, что смогу еще раз здесь сыграть», – сказал 40-летний Федерер.

Сейчас швейцарский теннисист восстанавливается после очередной операции на колене, он планирует вернуться в Тур осенью.

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