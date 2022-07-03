ФЕДЕРЕР: «Надеюсь, что смогу еще раз сыграть на Центральном корте»
Роджер планирует скоро вернуться
Восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер во время церемонии, посвященной 100-летию Центрального корта Уимблдона признался, что хотел бы сыграть на этой арене еще хотя бы раз.
«Я провел очень много матчей на этой площадке, и сейчас странно находиться на ней в другой роли. Здесь я пережил свои самые большие победы и самые болезненные поражения.
Надеюсь, что смогу еще раз здесь сыграть», – сказал 40-летний Федерер.
Сейчас швейцарский теннисист восстанавливается после очередной операции на колене, он планирует вернуться в Тур осенью.
With eight singles titles to his name, @rogerfederer 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆 🏆#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/ucGLn0wW6q— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022
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