7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью

Бразильский футбол – едва ли не ключевой источник талантов для современной Европы. Ежегодно на Старый континент из Южной Америки перебираются сотни игроков, однако отнюдь немногим из них удается достичь топ-уровня и засиять в серьезных лигах. Провалы случаются даже с теми, кто в Бразилии считался восходящей звездой, но в Европе оказался самой настоящей «пустышкой». Примеров последнего тезиса масса – Кейррисон, Дентиньо, Гансо и множество других, считавшихся будущим сборной Бразилии, но волею судьбы оказавшимся на свалке истории…

Сегодня мы предлагаем поговорить о семи бразильцах, от которых, наоборот, не ждали очень серьезных успехов в карьере, но они им покорились…

Глейсон Бремер

Возраст: 25 лет

Клуб: «Торино»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 35 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Путь в большой футбол Глейсону Бремеру открыл «Атлетико Минейро», в составе которого центральный защитник дебютировал в бразильской Серии А летом 2017 года. Ему не выдавали громких авансов, но в течение календарного года Бремер сумел провести в чемпионате Бразилии 23 поединка за «петушков», после чего на горизонте появились гонцы из Европы. Это были посланники от «Торино», которые вступили в переговоры с боссами «Атлетико Минейро». В бразильском клубе посчитали, что на Бремере стоит сделать фактически сиюминутный бизнес, а потому трансфер за 5,8 миллионов евро стал реальностью.

Поначалу в итальянской Серии А на Бремера не обращали серьезного внимания – сколько таких бразильцев приезжало до этого на Апеннины, а со временем ретировалось восвояси… И первый сезон, когда Бремер провел лишь 5 поединков в чемпионате, подтвердил точку зрения скептиков. Однако затем центрбеку удалось стать ключевой фигурой в обороне туринских «быков». За три года Глейсон провел 93 матча в Серии А, отличившись 11 забитыми мячами – великолепные показатели для центрального защитника, чья оценочная стоимость ныне равна 35 миллионам евро.

В настоящий момент услугами Бремера активно интересуется «Интер», и по неофициальным данным клубы уже принципиально договорились о сделке. Если все сложится, как должно, то за своего центрбека «Торино» выручит порядка 40 миллионов евро, а Бремер в 25 лет получит шанс одеть футболку миланского топ-клуба.

Ришарлисон

Возраст: 25 лет

Клуб: «Тоттенхэм»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 48 млн евро

В Бразилии Ришарлисону удалось заявить о себе в «Америке Минейро» и «Флуминенсе», который в начале 2016 года расщедрился почти на 2,5 миллиона евро ради покупки вингера. Однако в целом Ришарлисона большинство экспертов не видели на топ-уровне, потому как за его феноменальной скоростью и хорошей техникой специалисты не усматривали глубокого понимания футбола, способности полностью улавливать и реализовывать тактические хитросплетения. Иными словами, в этом бразильце все было прекрасно, кроме пресловутых «футбольных мозгов».

Очевидно, последнее обстоятельство и стало определяющим с точки зрения клуба в Европе, который сделал ставку на Ришарлисона. Таковым оказался «Уотфорд» - отнюдь не гранд английской Премьер-лиги. «Шершни» потратили 12 миллионов евро, и аналитики полагали, что очередной «бегунок» быстро потеряется в интенсивном и чрезвычайно сложном мире современной АПЛ. Но случилось иначе, и уже через год Ришарлисона за 39 миллионов евро приобрел «Эвертон», а сегодня «Тоттенхэм» объявил о трансфере форварда за 59 миллионов евро.

✍️ We are delighted to announce the signing of Richarlison from Everton, subject to a work permit.



Welcome, @richarlison97! 🔥#WelcomeRicharlison — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 1, 2022

На текущий момент Ришарлисон сыграл уже 38 матчей за сборную Бразилии, отличившись 14 забитыми мячами, хотя на момент перехода в «Эвертон» у него не было ни единого поединка за «селесао».

Фред

Возраст: 29 лет

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 20 млн евро

Карьера Фреда в Бразилии также выдалась очень краткосрочной. В июне 2012 года он дебютировал за «Интернасьонал» в бразильской Серии А, а спустя год уже оказался в «Шахтере», который не пожалел на переход полузащитника 15 миллионов евро. На тот момент «горняки» пристойно рисковали, так как платили за 20-летнего футболиста, который на более-менее пристойном уровне провел только один год, серьезные деньги. Так как других пожелавших рискнуть такой суммой в Европе не нашлось, то Фред перебрался в донецкий клуб.

В Бразилии Фреда выделяли за умение отдать качественный обостряющий пас и способность помогать команде эффективно переходить из обороны в атаку, но вот антропометрия футболиста вызывала у большинства аналитиков скепсис. В европейском футболе, как правило, на позиции в центре поля нужен все-таки кто-то более рослый и физически мощный, нежели Фред, рост которого составляет 169 сантиметров.

Однако Фреду удалось расцвести в «Шахтере» и практически заставить болельщиков этой команды забыть об ранее отбывшем в «Манчестер Сити» Фернандиньо. Через пять лет бразилец также уехал в Манчестер, но уже в стан «Юнайтед» за 59 миллионов евро. С тех пор Фред, которого в Англии то критикуют, то захваливают, регулярно выходит в основе «красных дьяволов» и старается помочь им добиваться успехов. Другой вопрос, что ныне МЮ переживает не лучшие времена, но для главного тренера сборной Бразилии Тите Фред все равно является важным элементом «селесао», благодаря чему имеет хорошие шансы поехать на ЧМ-2022. Если только летом Фреда не ждут серьезные карьерные перемены, которые коренным образом и в худшую сторону повлияют на количество получаемого им игрового времени.

Рафаэл Толой

Возраст: 31 год

Клуб: «Аталанта»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 8 млн евро

Летом 2012 года «Сан-Паулу» приобрел у «Гояса» молодого центрбека Рафаэла Толоя за пристойные для внутреннего бразильского рынка 3 миллиона евро. Однако в стане «трехцветных» Толою так и не удалось проявить себя так, как на это рассчитывали болельщики и руководство. Центрбеку часто доставалось за фатальные ошибки, а потому, когда спустя полтора года на «Сан-Паулу» вышли агенты и предложили вариант с арендой в «Рому», в бразильском клубе долго не думали.

Увы, но в столице Италии Толой провел только 5 матчей за «волков», и в целом не убедил руководство «Ромы» в целесообразности полноценного выкупа его контракта у «Сан-Паулу». А вот боссы «Аталанты», которой удавалось не раз реанимировать карьеры «сбитых летчиков», в бразильца поверили. В итоге в августе 2015 года, предварительно пристойно поторговавшись, клуб из Бергамо купил Толоя менее чем за 4 миллиона евро. В «Сан-Паулу» были довольны, что компенсировали все затраты на центрбека, но спустя семь лет наверняка кусают локти, осознав свое неумение в работе с этим футболистом.

В «Аталанте» Рафаэль Толой дорос не только до статуса ключевого игрока и капитана команды, но и в марте 2021 года после смены гражданства дебютировал в национальной сборной Италии. Последний фактор является яркой иллюстрацией того прогресса, который покорился Толою. Ныне центрбеку 31 год, и в прессе периодически возникают сплетни по поводу возможного трансфера в другой клуб, но есть подозрение, что после ряда скитаний и недоверия к себе Рафаэл вряд ли погонится за мнимой выгодой. Слишком уж красивую историю ему удалось написать в «Аталанте». С такой и завершить карьеру в Бергамо будет нестыдно.

Маркиньос

Возраст: 28 лет

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 70 млн евро

Маркиньосу удалось очень рано засверкать в Бразилии, когда он вместе с родным «Коринтиансом» выиграл Кубок Либертадорес в 2012 году. На тот момент центрбеку было лишь 18 лет, и фанаты «тимау» возлагали на него серьезные надежды, но руководители клуба предпочли отдать в аренду «Роме» на год за 1,5 миллиона евро. Спустя полгода «волки» досрочно выкупили контракт защитника менее чем за 6 миллионов евро, а летом 2013-го перепродали Маркиньоса в «Пари Сен-Жермен» за 31,4 миллион евро. Руководству «Ромы» тогда центрбек показался прекрасным бизнес-проектом – возможной «однодневкой», на успехе которой нужно было обязательно как следует заработать.

Собственно, в «Коринтиансе» в свое время тоже предпочли пойти именно по такому пути, так как в руководстве посчитали, что при росте в 183 сантиметра на топовом уровне у этого центрбека серьезных перспектив не предвидится, а потому нужно делать деньги тогда, когда для этого есть возможность.

В итоге за девять лет в ПСЖ Маркиньос выиграл массу трофеев, провел 363 матча за команду, являясь на текущий момент ее капитаном. Также центрбек может похвастаться 69 матчами в составе сборной Бразилии и солидным «ценником» в 70 миллионов евро, которым его наградили эксперты Transfermarkt.

Роберто Фирмино

Возраст: 30 лет

Клуб: «Ливерпуль»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 32 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанника «Фигейренсе» мало кто помнит по выступлениям в родной Бразилии. Все потому, что там он не особо выделялся, если не сказать, что и вовсе считался немного «деревянным». Однако в начале 2011 года скауты «Хоффенхайма» убедили руководство своего клуба инвестировать в подписание центрфорварда 4 миллиона евро – мол, риск присутствует, но сумма сделки не столь значительна как для команды Бундеслиги. Тем более, что на тот момент «Хоффенхайм» лишь недавно повысился в классе и не имел такой репутации, как сейчас, а потому в какой-то степени даже был вынужден полагаться на подписание потенциально эффективных ноунеймов.

За четыре с половиной года в «Хоффенхайме» Фирмино превратился в грозную бомбардирскую силу, наколотив 49 мячей и отдав 36 голевых передач в 153 матчах. Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание «Ливерпуля», во главе которого на тот момент находился еще Брендан Роджерс (сделка обошлась англичанам в 41 миллион евро). Когда «красных» принял Юрген Клопп, которому игра Фирмино была прекрасно известна по чемпионату Германии, дела бразильца пошли вверх с еще большей интенсивностью.

В настоящий момент Роберто Фирмино продолжает оставаться достаточно важной фигурой в «Ливерпуле». Его контракт с «красными» рассчитан до лета следующего года, и не так давно бразилец заявил, что хотел бы остаться на «Энфилде» и в дальнейшем, хотя существует вероятность, при которой боссы клуба и Клопп предпочтут пойти на омоложение коллектива, попытавшись уже нынешним летом выгодно продать не только Фирмино, но и Мохамеда Салаха, чтобы в будущем не потерять обоих бесплатно.

Каземиро

Возраст: 30 лет

Клуб: «Реал»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 40 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник «Сан-Паулу» Каземиро так и не успел стать звездой «трехцветных», прежде чем уехал в Европу. В родном клубе талант опорного полузащитника, отличавшегося изрядным игровым универсализмом, попросту не разглядели, из-за чего позволили отбыть задешево.

В январе 2013 года Каземиро арендовал «Реал», причем первые полгода бразилец провел в «Кастилье» - второй команде мадридцев. Там он неплохо себя проявил, и «бланкос» решили выкупить хавбека за 6 миллионов евро. Эта сумма показалась более чем достаточной для боссов «Сан-Паулу», в котором не считали, что Каземиро может достичь серьезных высот на топ-уровне. Бразильцы просто захотели быстрых денег, и потом успели неоднократно пожалеть…

В «Реале» карьера Каземиро продвигалась постепенно. Ему пришлось пройти через аренду в «Порту», которая во многом поменяла взгляд на возможности бразильца в самом «Реале». После возвращения в Мадрид Каземиро быстро завоевал место в основе команды, и вот уже семь сезонов кряду является для нее основополагающим исполнителем. С «бланкос» бразилец пять раз побеждал в Лиге чемпионов, а на пике карьеры его оценочная стоимость приближалась к 100 миллионам евро – фантастическая цифра, как для игрока опорной зоны.

Летом минувшего года «Реал» заблаговременно озаботился продлением контракта с Каземиро, который теперь рассчитан до 2025 года. На момент окончания трудового соглашения бразильцу будет 33 года, что для игрока его амплуа не является критичной отметкой, так что он может попробовать максимально приблизиться к цифре в 544 матча, которые за «бланкос» провел его земляк Марсело (ныне в активе Каземиро 333 поединка за «Реал»), и стать по-настоящему знаковой фигурой для многолетней истории мадридского клуба.