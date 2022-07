7 бразильцев, чья успешная карьера в Европе стала неожиданностью

Бразильский футбол – едва ли не ключевой источник талантов для современной Европы. Ежегодно на Старый континент из Южной Америки перебираются сотни игроков, однако отнюдь немногим из них удается достичь топ-уровня и засиять в серьезных лигах. Провалы случаются даже с теми, кто в Бразилии считался восходящей звездой, но в Европе оказался самой настоящей «пустышкой». Примеров последнего тезиса масса – Кейррисон, Дентиньо, Гансо и множество других, считавшихся будущим сборной Бразилии, но волею судьбы оказавшимся на свалке истории…

Сегодня мы предлагаем поговорить о семи бразильцах, от которых, наоборот, не ждали очень серьезных успехов в карьере, но они им покорились…

Возраст: 25 лет

Клуб: «Торино»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 35 млн евро

Путь в большой футбол Глейсону Бремеру открыл «Атлетико Минейро», в составе которого центральный защитник дебютировал в бразильской Серии А летом 2017 года. Ему не выдавали громких авансов, но в течение календарного года Бремер сумел провести в чемпионате Бразилии 23 поединка за «петушков», после чего на горизонте появились гонцы из Европы. Это были посланники от «Торино», которые вступили в переговоры с боссами «Атлетико Минейро». В бразильском клубе посчитали, что на Бремере стоит сделать фактически сиюминутный бизнес, а потому трансфер за 5,8 миллионов евро стал реальностью.

Поначалу в итальянской Серии А на Бремера не обращали серьезного внимания – сколько таких бразильцев приезжало до этого на Апеннины, а со временем ретировалось восвояси… И первый сезон, когда Бремер провел лишь 5 поединков в чемпионате, подтвердил точку зрения скептиков. Однако затем центрбеку удалось стать ключевой фигурой в обороне туринских «быков». За три года Глейсон провел 93 матча в Серии А, отличившись 11 забитыми мячами – великолепные показатели для центрального защитника, чья оценочная стоимость ныне равна 35 миллионам евро.

В настоящий момент услугами Бремера активно интересуется «Интер», и по неофициальным данным клубы уже принципиально договорились о сделке. Если все сложится, как должно, то за своего центрбека «Торино» выручит порядка 40 миллионов евро, а Бремер в 25 лет получит шанс одеть футболку миланского топ-клуба.

Возраст: 25 лет

Клуб: «Тоттенхэм»

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 48 млн евро

В Бразилии Ришарлисону удалось заявить о себе в «Америке Минейро» и «Флуминенсе», который в начале 2016 года расщедрился почти на 2,5 миллиона евро ради покупки вингера. Однако в целом Ришарлисона большинство экспертов не видели на топ-уровне, потому как за его феноменальной скоростью и хорошей техникой специалисты не усматривали глубокого понимания футбола, способности полностью улавливать и реализовывать тактические хитросплетения. Иными словами, в этом бразильце все было прекрасно, кроме пресловутых «футбольных мозгов».

Очевидно, последнее обстоятельство и стало определяющим с точки зрения клуба в Европе, который сделал ставку на Ришарлисона. Таковым оказался «Уотфорд» - отнюдь не гранд английской Премьер-лиги. «Шершни» потратили 12 миллионов евро, и аналитики полагали, что очередной «бегунок» быстро потеряется в интенсивном и чрезвычайно сложном мире современной АПЛ. Но случилось иначе, и уже через год Ришарлисона за 39 миллионов евро приобрел «Эвертон», а сегодня «Тоттенхэм» объявил о трансфере форварда за 59 миллионов евро.

✍️ We are delighted to announce the signing of Richarlison from Everton, subject to a work permit.



Welcome, @richarlison97! 🔥#WelcomeRicharlison