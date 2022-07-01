Англия01 июля 2022, 11:57 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Миколенко подписал контракт с Тоттенхэмом
Ришарлисон будет защищать цвета лондонского клуба
01 июля 2022, 11:57 |
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Форвард «Эвертона» Ришарлисон стал игроком «Тоттенхэма».
25-летний бразильский футболист подписал контракт со «шпорами» до 2027 года.
Сумма трансфера составила 58 миллионов евро.
Ришарлисон провел 173 матча в АПЛ, забив 48 голов, выступая за «Уотфорд» и «Эвертон» с момента перехода из «Флуминенсе» в августе 2017 года.
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А то, что сегодня финал ЧЕ - Ю 19, Спирт Уа не вкурсе, ну и в самом деле, а нах*уя))) 😆 😆 😆
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