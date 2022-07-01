ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Миколенко подписал контракт с Тоттенхэмом

Форвард «Эвертона» Ришарлисон стал игроком «Тоттенхэма».

25-летний бразильский футболист подписал контракт со «шпорами» до 2027 года.

Сумма трансфера составила 58 миллионов евро.

Ришарлисон провел 173 матча в АПЛ, забив 48 голов, выступая за «Уотфорд» и «Эвертон» с момента перехода из «Флуминенсе» в августе 2017 года.