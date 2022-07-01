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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Миколенко подписал контракт с Тоттенхэмом
Англия
01 июля 2022, 11:57 |
715
1

ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Миколенко подписал контракт с Тоттенхэмом

Ришарлисон будет защищать цвета лондонского клуба

01 июля 2022, 11:57 |
715
1
ОФИЦИАЛЬНО. Одноклубник Миколенко подписал контракт с Тоттенхэмом
ФК Тоттенхэм. Ришарлисон

Форвард «Эвертона» Ришарлисон стал игроком «Тоттенхэма».

25-летний бразильский футболист подписал контракт со «шпорами» до 2027 года.

Сумма трансфера составила 58 миллионов евро.

Ришарлисон провел 173 матча в АПЛ, забив 48 голов, выступая за «Уотфорд» и «Эвертон» с момента перехода из «Флуминенсе» в августе 2017 года.

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Эвертон Тоттенхэм трансферы Ришарлисон трансферы АПЛ
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Источник ФК Тоттенхэм
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stalevar1250
А то, что сегодня финал ЧЕ - Ю 19, Спирт Уа не вкурсе, ну и в самом деле, а нах*уя))) 😆 😆 😆 
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