ФОТО. Когда девятка занята. Ромелу Лукаку выбрал себе номер в Интере
Бельгийский форвард будет играть в футболке под номером 90
Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку выбрал номер, под которым будет выступать за итальянский «Интер».
29 июня было официально объявлено, что 29-летний бельгиец вернулся в миланский «Интер» из лондонского «Челси».
Ромелу будет выступать за нерадзурри под номером 90.
Лукаку ранее уже играл за «Интер» с 2019 по 2021 год (95 матчей и 64 гола за два сезона во всех турнирах). Тогда у него был игровой номер 9, а сейчас он занят, поскольку такую футболку носит Эдин Джеко.
Затем один сезон 2021/22 бельгиец провел в «Челси» (44 матча и 15 голов во всех турнирах).
Romelu will wear number... pic.twitter.com/QeQ5x6TKbq— Inter (@Inter_en) June 29, 2022
✍️ + 📄 = Big Rom 🔙✅#ForzaInter #WelcomeRomelu pic.twitter.com/e5UTVFMgsz— Inter (@Inter_en) June 30, 2022
Welcome back Rom 🖤💙 pic.twitter.com/VNnIZyMjs5— Inter (@Inter) June 29, 2022
Hear what Big Rom has to say 🗣➡️— Inter (@Inter_en) June 29, 2022
Watch the full interview here 👉 https://t.co/UpC4Lb5nM5 pic.twitter.com/vnyAKZlyY5
That homecoming feeling 🖤💙 pic.twitter.com/O5D9Mrk9hF— Inter (@Inter_en) June 30, 2022
See anything new? 👀🖤💙#ForzaInter #WelcomeRomelu pic.twitter.com/bLSluaHazd— Inter (@Inter_en) June 30, 2022
TRUE INTERISTA®#ForzaInter #WelcomeRomelu pic.twitter.com/2tEKafCWnm— Inter (@Inter_en) June 30, 2022
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