ФОТО. Когда девятка занята. Ромелу Лукаку выбрал себе номер в Интере

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку выбрал номер, под которым будет выступать за итальянский «Интер».

29 июня было официально объявлено, что 29-летний бельгиец вернулся в миланский «Интер» из лондонского «Челси».

Ромелу будет выступать за нерадзурри под номером 90.

Лукаку ранее уже играл за «Интер» с 2019 по 2021 год (95 матчей и 64 гола за два сезона во всех турнирах). Тогда у него был игровой номер 9, а сейчас он занят, поскольку такую футболку носит Эдин Джеко.

Затем один сезон 2021/22 бельгиец провел в «Челси» (44 матча и 15 голов во всех турнирах).

