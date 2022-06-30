Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Когда девятка занята. Ромелу Лукаку выбрал себе номер в Интере
Италия
30 июня 2022, 22:40 | Обновлено 30 июня 2022, 23:36
1467
0

ФОТО. Когда девятка занята. Ромелу Лукаку выбрал себе номер в Интере

Бельгийский форвард будет играть в футболке под номером 90

30 июня 2022, 22:40 | Обновлено 30 июня 2022, 23:36
1467
0
ФОТО. Когда девятка занята. Ромелу Лукаку выбрал себе номер в Интере
ФК Интер. Ромелу Лукаку

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку выбрал номер, под которым будет выступать за итальянский «Интер».

29 июня было официально объявлено, что 29-летний бельгиец вернулся в миланский «Интер» из лондонского «Челси».

Ромелу будет выступать за нерадзурри под номером 90.

Лукаку ранее уже играл за «Интер» с 2019 по 2021 год (95 матчей и 64 гола за два сезона во всех турнирах). Тогда у него был игровой номер 9, а сейчас он занят, поскольку такую футболку носит Эдин Джеко.

Затем один сезон 2021/22 бельгиец провел в «Челси» (44 матча и 15 голов во всех турнирах).

По теме:
Карпаты прекратили сотрудничество с тринадцатью футболистами
ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал албанского футболиста, второй раз в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского защитника
трансферы Интер Милан Ромелу Лукаку Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Интер
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря отправилась в Польшу. В составе 27 игроков
Футбол | 30 июня 2022, 15:40 0
Заря отправилась в Польшу. В составе 27 игроков
Заря отправилась в Польшу. В составе 27 игроков

Команда будет работать в Варшаве

Левандовски в Барселоне: последний довод короля
Футбол | 30 июня 2022, 12:45 6
Левандовски в Барселоне: последний довод короля
Левандовски в Барселоне: последний довод короля

От перехода Роберта на «Камп Ноу» выиграют все. И «Бавария» тоже

«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
Авто/мото | 30.06.2022, 17:11
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
«Готов закрыть путина от пули». Бывший глава Ф-1 снова попал в скандал
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
Футбол | 30.06.2022, 03:50
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ
Футбол | 30.06.2022, 04:39
Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ
Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Пухляш взялся за голову. Энди Руис показал невероятное преображение
ВИДЕО. Пухляш взялся за голову. Энди Руис показал невероятное преображение
29.06.2022, 09:59
Бокс
Источник: Днепр-1 повысил зарплату Йовичевичу на 30% с продлением контракта
Источник: Днепр-1 повысил зарплату Йовичевичу на 30% с продлением контракта
29.06.2022, 03:30 3
Футбол
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
30.06.2022, 16:20
Футбол
ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный
ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный
30.06.2022, 15:13 2
Война
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
30.06.2022, 07:00
Футбол
Александр УСИК: «Понимаю, что Джошуа будет другим. Я тоже»
Александр УСИК: «Понимаю, что Джошуа будет другим. Я тоже»
29.06.2022, 17:43 8
Бокс
ВИДЕО. Усик о предстоящем бое против Джошуа
ВИДЕО. Усик о предстоящем бое против Джошуа
29.06.2022, 19:40 4
Бокс
Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»
Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»
29.06.2022, 17:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем