Надаль выиграл 16-й матч подряд на турнирах Grand Slam

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в третий раунд Уимблдона.

Во втором круге второй сеяный в четырех сетах одолел Ричардаса Беранкиса из Литвы.

Уимблдон. Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Ричардас Беранкис (Литва) – 6:4, 6:4, 4:6, 6:3

Следующим соперником Рафы станет Лоренцо Сонего из Италии.

Отметим, что Надаль выиграл не менее 16 матчей подряд на турнирах Grand Slam в третий раз в своей карьере. Ранее ему это удавалось между Ролан Гаррос 2010 и Australian Open 2011 (25 побед) и между Ролан Гаррос 2008 и US Open 2008 (19 побед).

