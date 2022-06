Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) продолжила побеждать в рамках травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Во втором круге основы украинка переиграла Алену Остапенко из Латвии (№16 WTA).

Бирмингем. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Алена Остапенко (Латвия) – 3:6, 7:5, 7:5

Это была первая встреча теннисисток. Даяна выиграла третий подряд матч против оппонентки из первой двадцатки мирового рейтинга. В этом сезоне таким высокорейтинговым соперницам она не проигрывала вообще.

В следующем круге Ястремская встретится с Еленой Габриэлой Русе (№55 WTA) или Чжан Шуай (№54 WTA). Для Даяны это будет первый четвертьфинал Даяны в рамках травяного турнира WTA.

Feeling the love in Birmingham 🫶



🇺🇦 @D_Yastremska comes from a set down to take out top seed Ostapenko and reach the #RothesayClassic quarterfinals! pic.twitter.com/KVoz4Muppt