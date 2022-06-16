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16 июня 2022, 11:00 | Обновлено 16 июня 2022, 11:56
1824
2

Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну

Бывший капитан сборной россии не поддерживает действия президента рф

16 июня 2022, 11:00 | Обновлено 16 июня 2022, 11:56
1824
2
Игорь ДЕНИСОВ: Готов встать на колени перед путиным, чтобы остановить войну
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Денисов

Экс-футболист «Зенита» и национальной сборной россии Игорь Денисов высказался о войне, которую его страна развязала в Украине.

– Где ты был 24 февраля?
– Дома. Спал. 25-го я был, мягко скажем, шокирован. Я думал, что это все остановится, как нам всем говорили, на вхождении туда... Не знаю, Донбасс и финиш. Но когда через два дня я узнал, что мы пошли дальше, то для меня это был уже не шок, а ужас.

Я очень восприимчивый человек. Я муху, если можно так сказать, убить не могу. Но для меня эта война – катастрофа. Полный ужас. Не знаю, может, меня за эти слова посадят или убьют, но я говорю как есть. Восприятие вообще всего у меня поменялось резко. Я не спал. Наверное, четыре дня точно я спал часа по три. Я был просто шокирован. Я не понимаю, почему в 2022 году... И мне никто не может этого объяснить. Может, потому, что я мало начитан, может, потому, что я плохо знаю историю, но я не знаю. Я против войны. Я против, когда люди умирают.

– В первые дни после 24 февраля у тебя была идея, желание...
– Да, конечно, не идея и желание... Мое мини-обращение к нашему великому отправил. Понимал, конечно, что кто на меня смотреть там будет. Но я отправил. Я дал послушать своему юристу, мы хотели на ютуб скинуть, но все медиа отказались.

– У тебя было обращение к путину?
– Да.

– Что в нем было?
– Чтобы это все остановилось. Я даже сказал так: «Готов встать на колени перед вами». Я, гордый парень, готов был встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. Что такое жизнь одного человека – какого-то Денисова? Гордости уже не было, потому что я уже представлял, к чему это все идет. Но, к сожалению, никто не выставил.

– Тебе не было больно, что отказались?
– Да было, конечно. Но потом они принимают этот закон, когда сажают тебя в тюрьму. Конечно, я же простой человек. Мне даже сейчас страшновато. Но я не могу не сказать. Я нигде не скрываюсь, никуда не собираюсь уезжать – мне это нафиг не надо. Что будет, то будет. Но как можно не сказать, если я чувствую так?

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Игорь Денисов российско-украинская война Владимир Путин (х..ло)
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Комментарии 2
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a.fedorenko1953
НЕвже це дійсно так росіянин думає і діє!?
Спочатку подумав, що це наш Сашко Денісов з Футболів на коліна  перед ....лом хоче впасти , та і " шанованого" прахффессора ще запросить. Але ні, це росіянин, повага!
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+7
romanchik.8409
Наш Сашко Денисов только перед Ринатом на коленях..И шишку только Рината нюхает
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0
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