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24 марта 2025, 02:18 |
133
0

ФОТО. Жена футболиста Динамо эмоционально отреагировала на обстрелы рф

Ольгу Пихалёнок понимает каждый украинец...

24 марта 2025, 02:18 |
133
0
ФОТО. Жена футболиста Динамо эмоционально отреагировала на обстрелы рф
Instagram. Ольга и Александр Пихалёнок

Жена полузащитника «Динамо» Александра Пихаленка, Ольга, поделилась эмоциональным постом в Instagram после дронового обстрела Украины со стороны рф – их семья проживает в Киеве.

Она опубликовала сториз ночью, выразив свое возмущение.

«Извините, но когда это все уже закончится? Это просто невозможно! Нет слов. Почему наши дети должны слышать и видеть такое? 11 лет люди в этой стране живут в постоянном страхе и тревоге...», – написала Ольга Пихаленок.

Напомним, что прошлой ночью рф осуществила масштабную атаку на Украину, использовав почти 150 ударных дронов. По последним данным, десять человек пострадали, трое погибли, среди них – отец и его пятилетняя дочь.

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фото российско-украинская война Александр Пихаленок Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
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