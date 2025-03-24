ФОТО. Жена футболиста Динамо эмоционально отреагировала на обстрелы рф

Жена полузащитника «Динамо» Александра Пихаленка, Ольга, поделилась эмоциональным постом в Instagram после дронового обстрела Украины со стороны рф – их семья проживает в Киеве.

Она опубликовала сториз ночью, выразив свое возмущение.

«Извините, но когда это все уже закончится? Это просто невозможно! Нет слов. Почему наши дети должны слышать и видеть такое? 11 лет люди в этой стране живут в постоянном страхе и тревоге...», – написала Ольга Пихаленок.

Напомним, что прошлой ночью рф осуществила масштабную атаку на Украину, использовав почти 150 ударных дронов. По последним данным, десять человек пострадали, трое погибли, среди них – отец и его пятилетняя дочь.