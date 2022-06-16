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16 июня 2022, 11:55 | Обновлено 16 июня 2022, 11:56
1719
0

Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»

Игорь Денисов – о бывшем одноклубнике

16 июня 2022, 11:55 | Обновлено 16 июня 2022, 11:56
1719
0
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
championat.com. Анатолий Тимощук и Игорь Денисов

Экс-футболист «Зенита» Игорь Денисов поделился мнением о бывшем одноклубнике Анатолии Тимощуке, который продолжил работать в питерском клубе после начала полномасштабной российско-украинской войны.

– Почему молчит Тимощук?
– Вообще понять не могу. Я брал с него пример. Я не знаю, влияют ли так сильно деньги, я не могу влезть в чужую голову. Он – порядочный, офигенный парень. Просто топ, машина была. Я столько хорошего брал от него.

– Как отреагировал на решение УЕФА об отстранении российских клубов и сборной?
– Я считаю, что это правильно. Вы, я и все здесь (в россии – прим.) причастны к тому, что происходит (в Украине – прим.). Мы все причастны к этому. Мы выбираем власть.

Надо прекратить то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам. Мы все смеемся, что это не поможет, что это все ерунда, но нет – футбол наш скатился очень далеко. Пропустим еврокубковый сезон – будет еще хуже. То, что происходит, – это ужас.

– В чем ты винишь именно себя?
– В том, что развязалась эта ситуация. Мы не можем донести до правительства нашу точку зрения. Я полностью убежден, что это неправильно, но не говорю этого. Только сегодня. Но от того, что я буду говорить, что это неправильно, ничего не изменится. Если будут говорить тысячи, миллион – тоже ничего не изменится. Только когда все 150 миллионов будут понимать, что это неправильно, тогда что-то поменяется. Если наша страна зашла туда, то это наша общая вина.

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Игорь Денисов российско-украинская война Анатолий Тимощук Зенит Санкт-Петербург сборная России по футболу
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