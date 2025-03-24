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24 марта 2025, 00:56 |
691
0

ФОТО. Вот как Тимощука обозвали на MEGOGO. Это надо видеть

Анатолий Тимощук сам разрушил свою репутацию...

24 марта 2025, 00:56 |
691
0
ФОТО. Вот как Тимощука обозвали на MEGOGO. Это надо видеть
Instagram. Анатолий Тимощук

Вчера прошел второй матч плей-офф Лиги наций между Украиной и Бельгией.

Трансляцию провёл MEGOGO. Перед игрой видео-сервис показал статистику о игроках, выходивших на замену и забивавших дважды.

Так было в первом матче этих команд с Ванатом и Гуцуляком, а также в 2010 году, когда за Украину против Канады забивали Милевский и Тимощук.

Последнего в эфире MEGOGO не упомянули, заменив его имя на «Бомж номер 4».

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фото Анатолий Тимощук сборная Украины по футболу российско-украинская война
Максим Лапченко
Максим Лапченко Sport.ua
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