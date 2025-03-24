Другие новости24 марта 2025, 00:56 |
691
0
ФОТО. Вот как Тимощука обозвали на MEGOGO. Это надо видеть
Анатолий Тимощук сам разрушил свою репутацию...
24 марта 2025, 00:56 |
691
0
Вчера прошел второй матч плей-офф Лиги наций между Украиной и Бельгией.
Трансляцию провёл MEGOGO. Перед игрой видео-сервис показал статистику о игроках, выходивших на замену и забивавших дважды.
Так было в первом матче этих команд с Ванатом и Гуцуляком, а также в 2010 году, когда за Украину против Канады забивали Милевский и Тимощук.
Последнего в эфире MEGOGO не упомянули, заменив его имя на «Бомж номер 4».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 марта 2025, 10:34 3
Артем верит в нашу национальную команду
Футбол | 23 марта 2025, 06:23 1
Во второй игровой день прошли шесть поединков в трех группах
Биатлон | 23.03.2025, 17:23
Футбол | 24.03.2025, 00:40
Футбол | 23.03.2025, 20:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.03.2025, 19:02 5
22.03.2025, 06:23 3
23.03.2025, 08:32 3
22.03.2025, 18:35
23.03.2025, 09:13 3
22.03.2025, 08:26 2
22.03.2025, 14:21
22.03.2025, 08:46 2