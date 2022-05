ВИДЕО. Как выглядел с трибуны легендарный камбэк МЮ в финале ЛЧ с Баварией

26 мая 1999 года «Манчестер Юнайтед» оформил легендарный камбэк в финале Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1).

Спустя 23 года сын одного из фанатов МЮ опубликовал любительскую запись из фанатского сектора.

Атмосфера передана идеально, хотя качество записи оставляет желать лучшего.

Лига чемпионов. Финал

«Манчестер Юнайтед» – «Бавария» – 2:1

Голы: Шерингем (90+1), Сульшер (90+3) – Баслер (6)

23 years ago today. 📆



My Dad snuck his camcorder into the Nou Camp. He didn't film any of the game, but got it out for the last 5 minutes.



This is one of the greatest things I've ever seen.



We've never shared this footage, until now... #MUFC 👹 pic.twitter.com/EX6mBcP2Mc