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  4. АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
Украина. Премьер лига
25 мая 2022, 22:02 | Обновлено 25 мая 2022, 23:08
6733
3

АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»

Российский комментатор рассказал об ужасах так называемой «мобилизации»

25 мая 2022, 22:02 | Обновлено 25 мая 2022, 23:08
6733
3
АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»
фото из открытых источников. Александр Воскобойник

Российский комментатор Алексей Андронов высказался о российско-украинской войне.

«Наверное, вы уже где-то что-то читали про «мобилизацию» в так называемых «ДНР»/«ЛНР». Думающие люди, наверное, даже про нее что-то понимают. Могу и я кое-что рассказать...

Может, вы и не слышали про таких людей – Александр Воскобойник (играл за «Шахтёр») и Вадим Солодкий («Металлург» Донецк). Оба – воспитанники «Шахтера», играли в 90-х. Воскобойника ещё болелы доставали кричалкой: «Что на поле за покойник? Это Саша Воскобойник!».

Обоих замели на улицах Донецка воевать. Воск тяжело ранен в ноги, Солод убит. Воска увезли в Новоазовск, там даже нашатыря нет в больнице, потом в москву... Я его знаю лично...", – написал Андронов в телеграме.

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Алексей Андронов Александр Воскобойник Вадим Солодкий Шахтер Донецк Олимпик Донецк российско-украинская война
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Віталій Яценко
сєпарня. Вірю, що після важкого не оклеймається воск. А солод знайшов своє місце в земельці.
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Октавий Фландрийский
Теперь понятно почему наши футболисты все рванули за пределы Украины, предвидели, что у них может быть такая же судьба....
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-13
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