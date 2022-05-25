АНДРОНОВ: «Двух экс-игроков Шахтера замели на улицах Донецка, один убит»

Российский комментатор Алексей Андронов высказался о российско-украинской войне.

«Наверное, вы уже где-то что-то читали про «мобилизацию» в так называемых «ДНР»/«ЛНР». Думающие люди, наверное, даже про нее что-то понимают. Могу и я кое-что рассказать...

Может, вы и не слышали про таких людей – Александр Воскобойник (играл за «Шахтёр») и Вадим Солодкий («Металлург» Донецк). Оба – воспитанники «Шахтера», играли в 90-х. Воскобойника ещё болелы доставали кричалкой: «Что на поле за покойник? Это Саша Воскобойник!».

Обоих замели на улицах Донецка воевать. Воск тяжело ранен в ноги, Солод убит. Воска увезли в Новоазовск, там даже нашатыря нет в больнице, потом в москву... Я его знаю лично...", – написал Андронов в телеграме.