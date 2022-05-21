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  4. Ди Марцио: Мбаппе точно останется в ПСЖ
Украина. Премьер лига
21 мая 2022, 15:14 |
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Ди Марцио: Мбаппе точно останется в ПСЖ

Эпопея близка к завершению?

21 мая 2022, 15:14 |
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Ди Марцио: Мбаппе точно останется в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, эпопея по поводу будущего Килиана Мбаппе близка к завершению. Форвард принял последнее предложение ПСЖ и отказался от перехода в «Реал».

«Больше никаких сомнений, Мбаппе останется в ПСЖ и продлит контракт с клубом», - пишет Ди Марцио.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ Джанлука Ди Марцио
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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