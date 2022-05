Ди Марцио: Мбаппе точно останется в ПСЖ

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, эпопея по поводу будущего Килиана Мбаппе близка к завершению. Форвард принял последнее предложение ПСЖ и отказался от перехода в «Реал».

«Больше никаких сомнений, Мбаппе останется в ПСЖ и продлит контракт с клубом», - пишет Ди Марцио.

No more doubts, #Mbappe will stay in #Psg e renew his contract with @PSG_inside ⌛️@KMbappe @SkySport @SkySports @SkySportsNews