Украина. Премьер лига21 мая 2022, 15:14 |
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Ди Марцио: Мбаппе точно останется в ПСЖ
Эпопея близка к завершению?
21 мая 2022, 15:14 |
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По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, эпопея по поводу будущего Килиана Мбаппе близка к завершению. Форвард принял последнее предложение ПСЖ и отказался от перехода в «Реал».
«Больше никаких сомнений, Мбаппе останется в ПСЖ и продлит контракт с клубом», - пишет Ди Марцио.
No more doubts, #Mbappe will stay in #Psg e renew his contract with @PSG_inside ⌛️@KMbappe @SkySport @SkySports @SkySportsNews— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 21, 2022
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