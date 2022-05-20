ПСЖ предлагает Мбаппе 300 миллионов подписного бонуса

Килиан Мбаппе, несмотря на договоренности с «Реалом», может остаться в «ПСЖ». По информации Eurosport, парижский клуб предлагает 23-летнему игроку невероятные условия – 300 миллионов евро подписной бонус и 100 миллионов годовой зарплаты. При этом игроку еще останутся имиджевые права.

Ранее Мбаппе практически договорился о переходе в «Реал». Мадридский клуб не оглашал официально о подписании игрока, пока тот сам не сообщит о переезде в Мадрид. Но, судя по всему, Мбаппе передумал и склонен к тому, чтобы остаться в ПСЖ.

По информации источника, шансы на то, что форвард сборной Франции перейдет в «Реал» не очень большие. Скорее всего, в субботу, после матча последнего тура Лиги 1 с «Мецом» Мбаппе объявит о том, что остается в «ПСЖ».