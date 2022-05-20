Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила об увольнении наставника Марко Розе, который проработал с командой один сезон.

Дортмундцы в чемпионате Германии финишировали на 2-й позиции с отставанием от «Баварии» в восемь очков.

В Лиге чемпионов «Боруссия» финишировала 3-й в группе, а в Лиге Европы вылетела в плей-офф. Пока нет информации, кто будет новым тренером команды.

