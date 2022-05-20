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  4. Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера
Германия
20 мая 2022, 15:05 |
1029
0

Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера

Марко Розе проработал один сезон

20 мая 2022, 15:05 |
1029
0
Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

«Боруссия» Дортмунд официально сообщила об увольнении наставника Марко Розе, который проработал с командой один сезон.

Дортмундцы в чемпионате Германии финишировали на 2-й позиции с отставанием от «Баварии» в восемь очков.

В Лиге чемпионов «Боруссия» финишировала 3-й в группе, а в Лиге Европы вылетела в плей-офф. Пока нет информации, кто будет новым тренером команды.
 

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Боруссия Дортмунд Марко Розе
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Источник Sport.ua
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