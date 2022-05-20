Неудачный сезон. Боруссия Дортмунд уволила тренера
Марко Розе проработал один сезон
«Боруссия» Дортмунд официально сообщила об увольнении наставника Марко Розе, который проработал с командой один сезон.
Дортмундцы в чемпионате Германии финишировали на 2-й позиции с отставанием от «Баварии» в восемь очков.
В Лиге чемпионов «Боруссия» финишировала 3-й в группе, а в Лиге Европы вылетела в плей-офф. Пока нет информации, кто будет новым тренером команды.
BVB and Coach Marco Rose end their relationship.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 20, 2022
Following an intensive season analysis on Thursday, including Rose, Watzke, Zorc, Kehl, and Sammer, the club has decided to move forward, and wishes Marco Rose the best of luck in his next opportunity 👏 pic.twitter.com/xpz6eBjS8T
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