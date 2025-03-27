Тоттенхэм готов выкупить контракт тренера другого клуба Премьер-лиги

Руководство лондонского «Тоттенхэма» серьезно задумывается над сменой главного тренера летом.

Доверие к нынешнему наставнику Ангелосу Постекоглу уже почти отсутствует, и об этом неоднократно сообщалось в СМИ.

По информации издания The Athletic, в «Тоттенхэме» готовы выкупить контракт главного тренера «Борнмута» Андони Ираолы.

Известно, что у специалиста есть пункт в контракте об увольнении за 10 миллионов фунтов.

Испанский тренер работает в «Борнмуте» с 2023 года.

Ранее стало известно, что украинский защитник Илья Забарный может перейти из «Борнмута» в «Милан».