Тоттенхэм готов выкупить контракт тренера другого клуба Премьер-лиги
Андони Ираола может сменить клуб летом
Руководство лондонского «Тоттенхэма» серьезно задумывается над сменой главного тренера летом.
Доверие к нынешнему наставнику Ангелосу Постекоглу уже почти отсутствует, и об этом неоднократно сообщалось в СМИ.
По информации издания The Athletic, в «Тоттенхэме» готовы выкупить контракт главного тренера «Борнмута» Андони Ираолы.
Известно, что у специалиста есть пункт в контракте об увольнении за 10 миллионов фунтов.
Испанский тренер работает в «Борнмуте» с 2023 года.
Ранее стало известно, что украинский защитник Илья Забарный может перейти из «Борнмута» в «Милан».
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