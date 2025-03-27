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Англия
27 марта 2025, 18:48 | Обновлено 27 марта 2025, 18:49
224
0

Тоттенхэм готов выкупить контракт тренера другого клуба Премьер-лиги

Андони Ираола может сменить клуб летом

27 марта 2025, 18:48 | Обновлено 27 марта 2025, 18:49
224
0
Тоттенхэм готов выкупить контракт тренера другого клуба Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство лондонского «Тоттенхэма» серьезно задумывается над сменой главного тренера летом.

Доверие к нынешнему наставнику Ангелосу Постекоглу уже почти отсутствует, и об этом неоднократно сообщалось в СМИ.

По информации издания The Athletic, в «Тоттенхэме» готовы выкупить контракт главного тренера «Борнмута» Андони Ираолы.

Известно, что у специалиста есть пункт в контракте об увольнении за 10 миллионов фунтов.

Испанский тренер работает в «Борнмуте» с 2023 года.

Ранее стало известно, что украинский защитник Илья Забарный может перейти из «Борнмута» в «Милан».

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Андони Ираола назначение тренера отставка чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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