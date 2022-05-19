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Чемпионат Англии
Челси
15 0 : 1
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 мая 2022, 22:00 | Обновлено 19 мая 2022, 22:04
143
0

Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 мая в 22:00 перенесенный матч 27-го тура чемпионата Англии

19 мая 2022, 22:00 | Обновлено 19 мая 2022, 22:04
143
0
Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая в 22:00 проходит перенесенный поединок 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Лестер».

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.

Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча

7’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лестер.
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Источник Sport.ua
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