Англия19 мая 2022, 22:00 | Обновлено 19 мая 2022, 22:04
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Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 мая в 22:00 перенесенный матч 27-го тура чемпионата Англии
19 мая 2022, 22:00 | Обновлено 19 мая 2022, 22:04
143
0
19 мая в 22:00 проходит перенесенный поединок 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Лестер».
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports.
Челси – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
Your Chelsea team news tonight! 👊@ParimatchGlobal | #CheLei pic.twitter.com/0a8JVyW34a— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 19, 2022
A look at our line-up at Stamford Bridge 📝— Leicester City (@LCFC) May 19, 2022
#CheLei pic.twitter.com/ICihQv7m3Z
События матча
7’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лестер.
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