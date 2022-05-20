АПЛ. Челси дома не смог обыграть Лестер

Сегодня «Челси» в перенесенном матче 27-го тура АПЛ дома не смог обыграть «Лестер» - ничья 1:1. Оба гола в матче были забиты в первом тайме.

«Челси» - «Лестер» - 1:1

Голы: Алонсо 34 – Мэддисон 6

«Челси» – Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Алонсо, Жоржиньо, Канте (Лофтус-Чик, 72), Зиеш, Пулишич (Аспиликуэта, 72), Лукаку (Хавертц, 78).

«Лестер» – Шмейхель, Кастань, Эванс, Амарти, Фофана, Томас, Менди, Мэддисон, Дьюзбери-Холл, Варди (Перес, 78), Ихеаначо (Барнс, 63).

Предупреждения: Канте (47), Лукаку (59), Эванс (64), Рюдигер (66), Жоржиньо (85).

Благодаря этой ничьей «Челси» по сути гарантировал себе бронзу нынешнего сезона АПЛ. За тур до финиша команда Томаса Тухеля на 3 очка опережает «Тоттенхэм» и имеет на 18 голов лучшую разницу мячей. «Лестер» остается девятым с 48 баллами.

Ранее «Эвертон» обеспечил себе выживание в АПЛ.