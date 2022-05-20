Англия20 мая 2022, 01:10 | Обновлено 20 мая 2022, 01:11
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Челси – Лестер – 1:1. Синие – в тройке АПЛ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор перенесенного матча 27-го тура АПЛ
20 мая 2022, 01:10 | Обновлено 20 мая 2022, 01:11
54
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В перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии «Челси» и «Лестер» сыграли вничью со счетом 1:1.
В составе «Челси» отличился Маркос Алонсо. У «Лестера» гол забил Джеймс Мэддисон.
«Челси» набрал 71 очко и по разнице мячей де-факто гарантировал себе 3-е место в АПЛ. У «Лестера» 49 очков и 9-я позиция.
АПЛ. 27-й тур
Челси – Лестер – 1:1
Голы: Алонсо, 35 – Мэддисон, 6.
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Челси).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
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