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  4. Челси – Лестер – 1:1. Синие – в тройке АПЛ. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Челси
19.05.2022, FT 1 : 1
Лестер
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Англия
20 мая 2022, 01:10 | Обновлено 20 мая 2022, 01:11
54
0

Челси – Лестер – 1:1. Синие – в тройке АПЛ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенного матча 27-го тура АПЛ

20 мая 2022, 01:10 | Обновлено 20 мая 2022, 01:11
54
0
Челси – Лестер – 1:1. Синие – в тройке АПЛ. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии «Челси» и «Лестер» сыграли вничью со счетом 1:1.

В составе «Челси» отличился Маркос Алонсо. У «Лестера» гол забил Джеймс Мэддисон.

«Челси» набрал 71 очко и по разнице мячей де-факто гарантировал себе 3-е место в АПЛ. У «Лестера» 49 очков и 9-я позиция.

АПЛ. 27-й тур

Челси – Лестер – 1:1

Голы: Алонсо, 35 – Мэддисон, 6.

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Челси).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
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Источник Sport.ua
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