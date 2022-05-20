В перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии «Челси» и «Лестер» сыграли вничью со счетом 1:1.

В составе «Челси» отличился Маркос Алонсо. У «Лестера» гол забил Джеймс Мэддисон.

«Челси» набрал 71 очко и по разнице мячей де-факто гарантировал себе 3-е место в АПЛ. У «Лестера» 49 очков и 9-я позиция.

АПЛ. 27-й тур

Челси – Лестер – 1:1

Голы: Алонсо, 35 – Мэддисон, 6.