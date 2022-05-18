В четверг, 19 мая, состоится перенесенный поединок 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Челси» на домашнем стадионе «Стэмфорд Бридж» примет «Лестер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Челси

Команда Томаса Тухеля уже гарантировала себе финиш в топ-4 АПЛ и путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Имеют «пенсионеры» очень хорошие шансы на завоевание бронзовых медалей чемпионата, для этого достаточно набрать два очка в двух оставшихся матчах.

Если бы «Челси» не проиграл мадридскому «Реалу» в четвертьфинале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, или хотя бы выиграл у «Ливерпуля» в финале Кубка Англии, то сезон можно было бы считать довольно успешным. А так он для «синих» скорее получился посредственным из-за отсутствия трофеев.

Лестер

У команды Брендана Роджерса существенный спад по сравнению с предыдущими сезонами. «Лисы» лишились даже теоретических шансов на выход в еврокубки, поэтому на оставшиеся поединки они будут не слишком мотивированы.

Если руководство клуба предоставит Роджерсу кредит доверия за былые заслуги, то «Лестеру» должно быть даже немного проще, ведь не нужно будет распыляться еще на международную арену. В этом сезоне «лисы» дошли до полуфинала Лиги конференций, где проиграли итальянской «Роме».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.40 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Чалоба, Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт, Пулишич, Лукаку.

«Лестер»: Уорд – Кастань, Фофана, Эванс, Джеймс, Тилеманс, Менди, Дьюсбери-Холл, Барнс, Мэдисон, Варди.

19 мая, четверг