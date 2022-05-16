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  4. ВИДЕО. Реакция фанов Лидса на спасительный гол в компенсированное время
Англия
16 мая 2022, 12:42 |
496
0

ВИДЕО. Реакция фанов Лидса на спасительный гол в компенсированное время

Такие голы могут помочь сохранить прописку в АПЛ

16 мая 2022, 12:42 |
496
0
ВИДЕО. Реакция фанов Лидса на спасительный гол в компенсированное время
ФК Лидс

В матче 37-го тура АПЛ «Лидс» вырвал ничью в домашнем противостоянии с «Брайтоном».

Большую часть матча хозяева проигрывали в счете и лишь на 90+2 минуте Паскаль Стрейк сравнял счет. Радость болельщиков была неистовой.

Отметим, «Лидс» ведет тяжелую борьбу за выживание, каждое очко на счету. За тур до завершения чемпионата три команды сражаются за два оставшихся места в элите.

Чемпионат Англии. 37-й тур

«Лидс» – «Брайтон» – 1:1
Гол: 0:1 – 21 Уэлбек, 1:1 – 90+2 Стрейк.

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Лидс чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига
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Источник ФК Лидс
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