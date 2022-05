ВИДЕО. Реакция фанов Лидса на спасительный гол в компенсированное время

В матче 37-го тура АПЛ «Лидс» вырвал ничью в домашнем противостоянии с «Брайтоном».

Большую часть матча хозяева проигрывали в счете и лишь на 90+2 минуте Паскаль Стрейк сравнял счет. Радость болельщиков была неистовой.

Отметим, «Лидс» ведет тяжелую борьбу за выживание, каждое очко на счету. За тур до завершения чемпионата три команды сражаются за два оставшихся места в элите.

Чемпионат Англии. 37-й тур

«Лидс» – «Брайтон» – 1:1

Гол: 0:1 – 21 Уэлбек, 1:1 – 90+2 Стрейк.

🤯 The assist! The header! The limbs! pic.twitter.com/Bu9w8RIe3y