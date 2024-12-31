«Что за цирк?». Фанаты отреагировали на объединение Руха и Карпат
Карпаты и Рух объединятся с сезона 2025/26, а до конца сезона будут выступать отдельно
31 декабря стало известно, что футбольные клубы «Рух» и «Карпаты» объединяются в одну команду. Об этом сообщается на официальных сайтах обоих клубов.
Клубы будут играть отдельно до конца текущего сезона, а с 2025/2026 года «Рух» сосредоточится на подготовке молодых футболистов через свою академию. Некоторые лидеры «Руха» могут перейти в «Карпаты» уже во второй части сезона 2024/25.
Реакция болельщиков разделилась, одни поддерживают объединение, а другие боятся, что клубы потеряют свою уникальность и не уверены в успехе соединения.
Vol: «Бардак! Во Львове никогда нормальной команды не будет. Одно и то же!».
Misha Malishevskii: «Дно, я думал это клуб будущего, будут большие дерби как в Лондоне или Милане, а здесь очередной пшик».
Theawe: «Они объединятся и превратятся в ФК Львов…».
Bogdan: «1) Что это наф#г. 2) Вот почему Слюбика так отдали «легко» в «Динамо». А не Козловский просил 5+ млн».
Venom: «Ну, Сыч, Краснопир и Квасница наверное сразу в основу «Карпат» перейдут».
L.A.: «Глоры «Карпат» в трауре».
Shameless: «Это интересно. Но зря. Нравился «Рух» нравились «Карпаты», у Львова было свое дерби, свой вайб, УПЛ только потеряет от этого».
炒飯: «Что за цирк?».
Nikita: «Ну и прикол, считай было две неплохих команды, а сейчас зайдет еще какое-то дно из первой лиги или останется еще одно дно из УПЛ и будет очень очень круто».
Ruslan: «Поможет ли это Львову подняться в турнирной таблице? Нет, не думаю».
Виталий: «Карпаты» выиграют Лигу Чемпионов».
Roman Boiko: «Ну если это действительно для создания конкурентной команды, то не вижу здесь минусов».
Anton Koval: «Ну во-первых «Карпаты» это бренд на который ходят. А у «Руха» топ академия европейского образца. Во-вторых сами знаете как у нас с финансами сейчас. Держать команду в УПЛ не дешево. Как бизнес проект очень топ идея. А сравнивать нас с Европой это такое. Думаю это точно в + пойдет с практической точки зрения».
Jam: «Вывод один, «Рух» – это временное, «Карпаты» навсегда».
Юра 7777: «Во втором круге отдадут 3 очка «Карпатам».
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Misha Malishevskii: «Дно, я думал это клуб будущего, будут большие дерби как в Лондоне или Милане, а здесь очередной пшик».
Тому власники клали великий болт на те, що там пишуть в телеграмі якісь невідомі чуваки і зроблять так, як хочуть робити