«Что за цирк?». Фанаты отреагировали на объединение Руха и Карпат

31 декабря стало известно, что футбольные клубы «Рух» и «Карпаты» объединяются в одну команду. Об этом сообщается на официальных сайтах обоих клубов.

Клубы будут играть отдельно до конца текущего сезона, а с 2025/2026 года «Рух» сосредоточится на подготовке молодых футболистов через свою академию. Некоторые лидеры «Руха» могут перейти в «Карпаты» уже во второй части сезона 2024/25.

Реакция болельщиков разделилась, одни поддерживают объединение, а другие боятся, что клубы потеряют свою уникальность и не уверены в успехе соединения.

Vol: «Бардак! Во Львове никогда нормальной команды не будет. Одно и то же!».

Misha Malishevskii: «Дно, я думал это клуб будущего, будут большие дерби как в Лондоне или Милане, а здесь очередной пшик».

Theawe: «Они объединятся и превратятся в ФК Львов…».

Bogdan: «1) Что это наф#г. 2) Вот почему Слюбика так отдали «легко» в «Динамо». А не Козловский просил 5+ млн».

Venom: «Ну, Сыч, Краснопир и Квасница наверное сразу в основу «Карпат» перейдут».

L.A.: «Глоры «Карпат» в трауре».

Shameless: «Это интересно. Но зря. Нравился «Рух» нравились «Карпаты», у Львова было свое дерби, свой вайб, УПЛ только потеряет от этого».

炒飯: «Что за цирк?».

Nikita: «Ну и прикол, считай было две неплохих команды, а сейчас зайдет еще какое-то дно из первой лиги или останется еще одно дно из УПЛ и будет очень очень круто».

Ruslan: «Поможет ли это Львову подняться в турнирной таблице? Нет, не думаю».

Виталий: «Карпаты» выиграют Лигу Чемпионов».

Roman Boiko: «Ну если это действительно для создания конкурентной команды, то не вижу здесь минусов».

Anton Koval: «Ну во-первых «Карпаты» это бренд на который ходят. А у «Руха» топ академия европейского образца. Во-вторых сами знаете как у нас с финансами сейчас. Держать команду в УПЛ не дешево. Как бизнес проект очень топ идея. А сравнивать нас с Европой это такое. Думаю это точно в + пойдет с практической точки зрения».

Jam: «Вывод один, «Рух» – это временное, «Карпаты» навсегда».

Юра 7777: «Во втором круге отдадут 3 очка «Карпатам».