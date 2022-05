Ярмоленко после матча с Сити встретился с украинскими детьми-беженцами

В матче 37-го тура АПЛ «Вест Хэм» отобрал очки у «Манчестер Сити» (2:2) и обеспечил себе место в еврокубках.

Украинский легионер лондонского клуба Андрей Ярмоленко вышел на замену на 90+5 минуте вместо Майкла Антонио. Это была последняя игра для футболиста на домашнем стадионе «молотобойцев».

После игры Ярмоленко возле «Лондонского стадиона» встретился с детьми-беженцами из Украины. Футболист вручил им подарки.

Yarmolenko (after his final London Stadium appearance) met with Ukrainian refugee kids and gave them gifts following West Ham’s 2-2 draw v City 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/G8KZiUw2DH