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  4. Ярмоленко после матча с Сити встретился с украинскими детьми-беженцами
Англия
16 мая 2022, 08:10 |
728
0

Ярмоленко после матча с Сити встретился с украинскими детьми-беженцами

Вингер «Вест Хэма» вручил детям подарки

16 мая 2022, 08:10 |
728
0
Ярмоленко после матча с Сити встретился с украинскими детьми-беженцами
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура АПЛ «Вест Хэм» отобрал очки у «Манчестер Сити» (2:2) и обеспечил себе место в еврокубках.

Украинский легионер лондонского клуба Андрей Ярмоленко вышел на замену на 90+5 минуте вместо Майкла Антонио. Это была последняя игра для футболиста на домашнем стадионе «молотобойцев».

После игры Ярмоленко возле «Лондонского стадиона» встретился с детьми-беженцами из Украины. Футболист вручил им подарки. 

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Вест Хэм – Манчестер Сити – 2:2. Видео голов и обзор матча
Андрей Ярмоленко чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Вест Хэм Вест Хэм - Манчестер Сити
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Источник Sport.ua
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