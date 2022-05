8 мая в 18:30 в матче 36-го тура чемпионата Англии играют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Украинец Александр Зинченко – в основе у хозяев поля.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Ман Сити – Ньюкасл. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

📋 TEAM NEWS IS IN! 📋



XI | Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Grealish, Sterling, Jesus



SUBS | Steffen, Ake, Bernardo, Fernandinho, Mahrez, Foden, Egan-Riley, Mbete, Palmer#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/F6Y10pnfHn