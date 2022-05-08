Ман Сити – Ньюкасл. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 мая в 18:30 матч 36-го тура чемпионата Англии
8 мая в 18:30 в матче 36-го тура чемпионата Англии играют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
Украинец Александр Зинченко – в основе у хозяев поля.
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.
Ман Сити – Ньюкасл. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
📋 TEAM NEWS IS IN! 📋— Manchester City (@ManCity) May 8, 2022
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Grealish, Sterling, Jesus
SUBS | Steffen, Ake, Bernardo, Fernandinho, Mahrez, Foden, Egan-Riley, Mbete, Palmer#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/F6Y10pnfHn
🚨 TEAM-NEWS 🚨#MCINEW pic.twitter.com/ZOpP7rNwv6— Newcastle United FC (@NUFC) May 8, 2022
События матча
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