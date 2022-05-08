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Чемпионат Англии
Ман Сити
57 2 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 мая 2022, 18:30 | Обновлено 08 мая 2022, 19:05
1151
0

Ман Сити – Ньюкасл. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 мая в 18:30 матч 36-го тура чемпионата Англии

08 мая 2022, 18:30 | Обновлено 08 мая 2022, 19:05
1151
0
Ман Сити – Ньюкасл. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в 18:30 в матче 36-го тура чемпионата Англии играют «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

Украинец Александр Зинченко – в основе у хозяев поля.

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Setanta Sports+.

Ман Сити – Ньюкасл. Зинченко в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Ман Сити).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
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Источник Sport.ua
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