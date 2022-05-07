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Англия
07 мая 2022, 13:10 |
156
1

Манчестер Сити - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Команда Александра Зинченко продолжает гонку за чемпионством

07 мая 2022, 13:10 |
156
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Манчестер Сити - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

36-й тур АПЛ будет закрываться матчем в Манчестере – «Сити» примет «Ньюкасл». Поединок на «Этихад Стэдиум» начнется в 18:30 по Киеву.

«Манчестер Сити»

Напряженная чемпионская гонка между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» вышла на финишную прямую. Команда Пепа Гвардиолы лидирует с преимуществом всего в 1 очко. И пусть у Зинченко и компании боле простой календарь, права на ошибку все равно нет.

Тем более, что к матчу «Манчестер Сити» явно подойдет не в лучшем эмоциональном состоянии. В среду команда Гвардиолы буквально выпустила из рук путевку в финал Лиги чемпионов, в овертайме проиграв «Реалу» 1:3. 120 минут в Мадриде станут непростым грузом для «Сити» не только психологически, но и физически, поэтому поединок против «Ньюкасла» точно не станет легкой прогулкой.

Кадровая ситуация у «Сити» не критическая, но проблемы в линии защиты есть: травмированы Джон Стоунз и Кайл Уокер.

«Ньюкасл»

По ходу нынешнего сезона на «Ньюкасл» свалились большие деньги от новых владельцев, и постепенно это начало приносить свои плоды. 4-матчевая победная серия прервалась лишь в прошлом туре поражением от «Ливерпуля».

Однако зону вылета команда Эдди Хау покинула уже давно, и даже поднялась в середину турнирной таблицы. Сейчас сороки идут 10-ми, оторвавшись от зоны вылета уже на 11 очков. Задачи на сезон уже фактически выполнены: от вылета спаслись, а до зоны еврокубков уже не дотянуться.

Кадровая ситуация в «Ньюкасле» также далека от оптимальной. Уже давно травмированы Джамал Льюис и Айзек Хэйден, а месяц назад к ним в лазарете присоединился Райан Фрэйзер. Под вопросом также участие в матче Фабиана Шера и Кирана Триппьера.

История встреч

На данный момент «Манчестер Сити» и «Ньюкасл» провели между собой 43 матча в рамках АПЛ. Существенное преимущество на стороне «Сити»: 27 побед против 8. Еще 8 матчей завершились вничью.

Прогноз на противостояние

Несмотря на тяжелый и неудачный матч в Мадриде, «Манчестер Сити» обязан побеждать в воскресенье – в пользу команды Гвардиолы говорит и более высокий класс, и, конечно же, уровень мотивации. Наша ставка – победа «Манчестер Сити», коэффициент 1,14.

8 мая, воскресенье

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл»
Манчестер. «Этихад Стэдиум». 18:30
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Источник Sport.ua
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Hg
Ньюкасл в зоне комфорта и потому Сити выиграет на одной левой.
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