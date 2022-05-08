Ман Сити – Ньюкасл – 5:0. Ассист Зинченко. Видео голов и обзор матча
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8 мая в матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» со счетом 5:0.
Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле весь матч и отметился ассистом на Фила Фодена в конце игры.
Дубль у «Ман Сити» оформил нападающий Рахим Стерлинг. По голу забили Эмерик Ляпорт, Родри и Фил Фоден.
Команда Пепа Гвардиолы лидирует в АПЛ (86 очков), «Ливерпуль» отстает на три очка от лидера в борьбе за титул за три матча до конца турнира.
АПЛ. 36-й тур
Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0
Голы: Стерлинг, 19, 90+3, Лапорт, 38, Родри, 61, Фоден, 90.
События матча
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