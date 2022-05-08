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Чемпионат Англии
Ман Сити
08.05.2022, FT 5 : 0
Ньюкасл
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Англия
08 мая 2022, 22:12 | Обновлено 08 мая 2022, 22:14
892
0

Ман Сити – Ньюкасл – 5:0. Ассист Зинченко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии

08 мая 2022, 22:12 | Обновлено 08 мая 2022, 22:14
892
0
Ман Сити – Ньюкасл – 5:0. Ассист Зинченко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» со счетом 5:0.

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле весь матч и отметился ассистом на Фила Фодена в конце игры.

Дубль у «Ман Сити» оформил нападающий Рахим Стерлинг. По голу забили Эмерик Ляпорт, Родри и Фил Фоден.

Команда Пепа Гвардиолы лидирует в АПЛ (86 очков), «Ливерпуль» отстает на три очка от лидера в борьбе за титул за три матча до конца турнира.

АПЛ. 36-й тур

Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0

Голы: Стерлинг, 19, 90+3, Лапорт, 38, Родри, 61, Фоден, 90.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Ман Сити).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Ман Сити).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
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Источник Sport.ua
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