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  4. Зинченко сделал ассист! Ман Сити отгрузил 5 мячей Ньюкаслу и лидирует в АПЛ
Чемпионат Англии
Ман Сити
08.05.2022, FT 5 : 0
Ньюкасл
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Англия
08 мая 2022, 20:23 | Обновлено 08 мая 2022, 20:39
1915
2

Зинченко сделал ассист! Ман Сити отгрузил 5 мячей Ньюкаслу и лидирует в АПЛ

«Ливерпуль» отстает на 3 очка от лидера в борьбе за титул за 3 матча до конца

08 мая 2022, 20:23 | Обновлено 08 мая 2022, 20:39
1915
2
Зинченко сделал ассист! Ман Сити отгрузил 5 мячей Ньюкаслу и лидирует в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

8 мая в матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» со счетом 5:0.

Украинский защитник Александр Зинченко провел на поле весь матч и отметился ассистом на Фила Фодена в конце игры.

Дубль у «Ман Сити» оформил нападающий Рахим Стерлинг. По голу забили Эмерик Ляпорт, Родри и Фил Фоден.

Команда Пепа Гвардиолы лидирует в АПЛ (86 очков), «Ливерпуль» отстает на три очка от лидера в борьбе за титул за три матча до конца турнира.

АПЛ. 36-й тур

Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0

Голы: Стерлинг, 19, 90+3, Лапорт, 38, Родри, 61, Фоден, 90.

Манчестер Сити: Эдерсон, Зинченко, Ляпорт (Иган-Райли, 87), Рубен Диаш (Фернандиньо, 46), Жоау Канселу, Гюндоган, Эрнандес, Де Брюйне, Грилиш, Габриэл Жезус (Фоден, 63), Стерлинг.

Ньюкасл: Дубравка, Таргетт, Берн, Ласкеллес, Крафт (Триппьер, 68), Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Сен-Максимен, Вуд (Уилсон, 68), Альмирон (Мерфи, 80).

Предупреждения: Де Брюйне, 75 – Гимарайнс, 31, Берн, 70, Таргетт, 89.

Судья: Аттуэлл (Англия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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VikyKrasotulechka90
Тут уже все ясно!!! МС чемпион!! Не знаю что должно случится. чтобы они не выиграли последние матчи..
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0
Hg
Наконец то фунт Стерлинга отличился
Теперь можно даже 1 раз сыграть вничью.
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-2
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