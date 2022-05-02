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ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон

УЕФА объявил о своем решении

  • 02.05.2022 19:55
  • 8901 просмотр
  • 21 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально сообщил о том, что все российские клубы отстранены от участия в еврокубках в сезоне 2022/2023. Как будут распределены квоты российских клубов – пока что неизвестно.

Также от всех соревнований отстранены сборные россии. Мужская команда не сыграет в третьем в истории розыгрыше Лиги наций, а женская была исключена из Евро-2022.

Также были аннулированы заявки россии на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Источник — УЕФА

(54 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    K 12, 02.05.2022 20:01
    +20
    Прощай болотная цивилизация земля бетоном!
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    online
    Spectra, 02.05.2022 19:57
    +20
    русский военный корабль идёт на х*й!
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    online
    FunnyCat_____, 02.05.2022 20:09
    +16
    Здравый смысл таки победил газпромовские бабки !
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    online
    VikyKrasotulechka90, 02.05.2022 19:57
    +16
    Лучше так чем никак!! Смерть ORKAM!! Слава Украине!!
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    online
    Octopus, 02.05.2022 20:02
    +13
    Как будут распределены квоты российских клубов – пока что не известно. Вариантов масса, но нам эти квоты не особо нужны на данный момент. Пусть отдадут полякам и прибалтам, например, они заслужили.
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    Владислав Рейский, 02.05.2022 20:24
    +12
    На 1О лет везде дисквалифицировать надо их
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    online
    GloryUkraine, 02.05.2022 20:37
    +11
    Дякуємо за те, що здоровий глузд переміг.
    Мабуть важкувато пройшло таке рішення в УЄФА.
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    online
    byrjyi, 02.05.2022 20:33
    +11
    Нехай краше в лапту грають, це в них мабуть краще виходить…
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    online
    K_Sarioglo@i.ua, 02.05.2022 20:15
    +11
    Цікаво просто чи попруться орки в Лозанну?Браво УЄФА!
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    online
    -PhoeniX-, 02.05.2022 20:09
    +11
    Всё равно нужно инициировать петицию об исключении московии из УЕФА
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    online
    Андрей Сиденко, 02.05.2022 20:01
    +10
    Хуйлу треба було занести грошей не тільки Інфантіно а й Чеферіну
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    online
    Триглав, 02.05.2022 20:37
    +9
    НА)(уй бл"ть с цивілізованого світу цих дикарів
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    online
    umnuy2, 02.05.2022 20:38
    +8
    северная корея по своему ТВ своим зомбакам втирала что они выиграли ЧМ в финале 6-1 у Бразилии и ничё все верили там что они чемпионы мира....так что ждём такую же дичь от киселёва и соловьева россия выиграла ЧМ в катаре
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    online
    Александр Ад, 02.05.2022 20:13
    +8
    Тут справа ні тількі в тому,що покарана країна=агресор,а в тому що рашфанатів,котрі будуть присутні на матчах рашкі будуть епашити прям на трібунах(а це"недемократично")
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    online
    DK02, 02.05.2022 20:10
    +7
    рашка смокче ржавий болт.
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    Mad_Макс, 02.05.2022 20:03
    +7
    На всегда бл..ядоросов нужно выкинуть совсех турнирах ,пусть идут на х на дно как кораблик масквя
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    online
    SergRV, 02.05.2022 21:24
    +5
    Нелюдям не место среди людей! Поддерживаю.
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    online
    TimurKhAI, 02.05.2022 20:39
    +5
    Там ещё и футзальные команды рашистов тоже попали под раздачу.
    Мужскую сборную выкинули из отбора на ЧМ-2024, клубы не допущены к ЛЧ-2022/23.
    -----
    И самое интересное для нас: женскую сборную рф вышвырнули из финала 4-х Евро-2022 (стартует 1 июля), заменив её на Венгрию. Напоминаю, что Украина тоже туда квалифицировалась.
    Это значит, что наши шансы на медальки возрастают. Конечно, с Испанией в полуфинале вряд ли справимся, но одолеть Венгрию в битве за бронзу – вполне по силам.
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    west-022, 02.05.2022 20:03
    +3
    west-022, 02.05.2022 19:59
    кто там ныл про продажность уефа?...паникёры блд
    Владимир Копяк, 02.05.2022 19:49
    Владимир Коновалец, 02.05.2022 19:41
    Mad_Макс, 02.05.2022 19:18
    aleks8-48, 02.05.2022 18:11
    FunnyCat_____, 02.05.2022 17:44
    GloryUkraine, 02.05.2022 17:25
    Spectra, 02.05.2022 17:19
    Артем Дима футболист, 02.05.2022 17:15
    Ссылка
    online
    adidas777, 02.05.2022 21:30
    +1
    Почему только на один сезон выкинули ублюдков?
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