ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон

УЕФА официально сообщил о том, что все российские клубы отстранены от участия в еврокубках в сезоне 2022/2023. Как будут распределены квоты российских клубов – пока что неизвестно.

Также от всех соревнований отстранены сборные россии. Мужская команда не сыграет в третьем в истории розыгрыше Лиги наций, а женская была исключена из Евро-2022.

Также были аннулированы заявки россии на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.



Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.



Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.



