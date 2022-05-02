ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон

УЕФА официально сообщил о том, что все российские клубы отстранены от участия в еврокубках в сезоне 2022/2023. Как будут распределены квоты российских клубов – пока что неизвестно.

Также от всех соревнований отстранены сборные россии. Мужская команда не сыграет в третьем в истории розыгрыше Лиги наций, а женская была исключена из Евро-2022.

Также были аннулированы заявки россии на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.