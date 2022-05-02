ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон

УЕФА официально сообщил о том, что все российские клубы отстранены от участия в еврокубках в сезоне 2022/2023. Как будут распределены квоты российских клубов – пока что неизвестно.
Также от всех соревнований отстранены сборные россии. Мужская команда не сыграет в третьем в истории розыгрыше Лиги наций, а женская была исключена из Евро-2022.
Также были аннулированы заявки россии на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.
Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.— UEFA (@UEFA) May 2, 2022
Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.
Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.
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Источник — УЕФА
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Мабуть важкувато пройшло таке рішення в УЄФА.
Мужскую сборную выкинули из отбора на ЧМ-2024, клубы не допущены к ЛЧ-2022/23.
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И самое интересное для нас: женскую сборную рф вышвырнули из финала 4-х Евро-2022 (стартует 1 июля), заменив её на Венгрию. Напоминаю, что Украина тоже туда квалифицировалась.
Это значит, что наши шансы на медальки возрастают. Конечно, с Испанией в полуфинале вряд ли справимся, но одолеть Венгрию в битве за бронзу – вполне по силам.
Владимир Коновалец, 02.05.2022 19:41
Mad_Макс, 02.05.2022 19:18
aleks8-48, 02.05.2022 18:11
FunnyCat_____, 02.05.2022 17:44
GloryUkraine, 02.05.2022 17:25
Spectra, 02.05.2022 17:19
Артем Дима футболист, 02.05.2022 17:15
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